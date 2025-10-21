Вратовръзката на Пийт Хегсет предизвиква дипломатически скандал

Хегсет е известен с дръзките си модни избори

Дипломатически скандал избухна, след като Пийт Хегсет беше обвинен, че е носил проруска вратовръзка на срещата си с Володимир Зеленски.

Американският министър на войната носеше вратовръзка с бели, сини и червени ивици по време на посещението на украинския президент в Белия дом в петък, което доведе до коментари, че тя прилича на руското знаме, пише The Telegraph.

Руската държавна информационна агенция заяви, че Хегсет „се е откроил“ от колегите си, носейки „вратовръзка в цветовете на руското трицветно знаме“.

„Вратовръзката на Хегсет, с ярки бели, сини и червени ивици, подредени в същия ред като на руското национално знаме, се открояваше сред иначе сдържаното облекло на американската делегация“, пише агенцията. „Въпреки че знамето на САЩ включва същите цветове, подредбата и дизайнът направиха избора особено поразителен. Тръмп и другите официални лица избраха едноцветни вратовръзки.“

Кирил Дмитриев, икономическият пратеник на Путин, подхрани допълнително споровете, като сподели снимка на вратовръзката на Хегсет с надпис с руското знаме – широко тълкувано като мълчаливо одобрение.

Въпреки това, Джей Ди Ванс, вицепрезидентът на САЩ, се опита да успокои спекулациите, отговаряйки на същата социална медийна платформа: „Или може би той носеше цветовете на Америка.“

Беше отбелязано, че Хегсет имаше кърпичка с американското знаме в джоба на сакото си.

Изборът на облекло беше направен на фона на опасения, че позицията на Тръмп по отношение на Украйна се е променила, след като той забави предоставянето на Киев на ракети „Томахоук“ с дълъг обсег, способни да поразят дълбоко в Русия.

Вместо това, Стив Уиткоф, главният преговарящ на американския президент, е натиснал Зеленски да предаде цялата Донецка област на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, както стана ясно.

В събота германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че визитата „не е протекла така, както Зеленски се е надявал“.

Хегсет е известен с дръзките си модни избори, обикновено с американското знаме. Преди това е бил виждан да носи чорапи, на които са избродирани звезди и ивици, и гордо показва знамето, избродирано на подплатата на саката си. Той не е отговорил на полемиката около вратовръзката си.

Хегсет вече призова Украйна да приеме загубата на територия, за да сложи край на войната.

Въпреки това, по време на среща с европейски лидери миналата седмица, той предупреди, че САЩ ще „наложат санкции на Русия“, ако тя не се опита да сложи край на войната, в своето силно изявление.