Германия отпуска още 40 млн. евро зимна помощ на Украйна

Заради продължаващите руски атаки срещу инфраструктурата на Украйна, Германия ще предостави допълнителни 40 милиона евро зимна помощ на Украйна, заяви снощи външният министър на Федералната република Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.

"Помагаме да се поддържат топли и осветени домовете и да се гарантира, че Русия няма да успее да сломи духа на защитаващите родината си със своите целенасочени терористични атаки срещу цивилните газови доставки и отопление", каза Вадефул по време на среща на външните министри на Г-7 в Канада.

Парите ще бъдат използвани за хуманитарни мерки, като ремонт на отоплителни системи и повредени къщи, както и ца доставка на генератори, одеяла и хигиенни продукти.

Народът на Украйна е изправен пред четвъртата си зима на война, като температурите често падат до минус 20 градуса.

Според Агенцията на ООН за бежанците над 12 млн. души в страната се нуждаят от помощ. Агенцията в момента подкрепя почти 400 000 души с финансови средства, отоплителни уреди, генератори и устройства за съхранение на енергия.

Германия е един от най-важните поддръжници на Украйна, но поради съкращения в бюджета на Министерството на външните работи, хуманитарната помощ за страната тази година е намаляла, припомня БТА. През 2024 г. приносът на Германия е бил над 400 милиона евро, но тази година е намален повече от двойно.