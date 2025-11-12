Делегация на „Възраждане" заминава за Русия за среща с Дмитрий Медведев

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви в парламента, че утре делегация на партията ще замине за Русия, за да участва във форум за сътрудничество между страните от БРИКС.

"Утре наша делегация заминава в Русия за разговори с Дмитрий Медведев, за да търсят изход от ситуацията. Трябва да опитаме всички варианти", каза Костадинов

Костадинов коментира, че най-добрият начин България да реагира на американските санкции за горивата е чрез преговори с Русия. Той изрази недоволство, че управляващите не са предоставили ясна информация за предприетите действия след 23 октомври.

"Единственото, което беше казано, е, че след 23 октомври, когато бяха обявени санкциите, те веднага са потърсили контакт. Кога веднага, на коя дата – не разбрахме, какъв точно контакт, с коя точно институция, какво точно са поискали – не разбрахме. Унгарският министър-председател отиде с цял самолет делегация в САЩ, поиска и получи изключение за всичко", заяви Костадинов.

Депутатът подчерта, че страната има няколко възможни хода – да откаже да спазва санкциите, да поиска изключение или да започне директни разговори с Москва. До момента обаче нито едно от тези действия не е реализирано.

Лидерът на „Възраждане“ отбеляза, че в закона не е упоменато изрично името на „Лукойл“, а само в мотивите, което според него създава риск текстовете да се прилагат и към други фирми, занимаващи се с горива. Той предупреди, че това може да позволи на държавата да поставя частни собственици под особен надзор по субективни причини.

Костадинов заяви още, че санкциите са използвани като претекст за „заграбване на собствеността на Лукойл“ у нас и предупреди, че България може да се изправи пред големи обезщетения, напомняйки за случаи като строежа на АЕЦ „Белене“.

По думите му страната се управлява от хора, които я въвеждат в конфликт с Русия и я превръщат във „втора Украйна“ – разрушена и мъртва държава.