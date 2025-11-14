Димитър Манолов: Конфронтационното поведение на работодателите е било наложено от „някого, чието име знам”

Бюджетът влезе в Народното събрание, а амбицията на управляващите е той да бъде приет до 5 декември. Темата за философията, разходите и приходите в план-сметката коментира в ефира на NOVA президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов. Той даде да се разбере, че не подкрепя позицията работодателските организации да бойкотират Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според него конфронтационното им поведение е било наложено от някого, чието име знае, но отказа да сподели.

Манолов е на мнение, че бюджетът не е кой знае колко ляв, нито разходите са прекомерни. Според него парите за заплати ще отидат в увеличението на минималната работна заплата, а администрацията няма да има голям бонус. Синдикалистът нарече „най-големите глупости” твърдението, че в администрацията са с най-високи заплати. Той отбеляза, че възнагражденията са изследвани най-подробно от неговата организация и е разкрито, че за една и съща позиция в различните администрации има разлика в заплащането до пет пъти. Това означава, че на едно място трябва да се забави ръстът на заплатите, а на друго да се засили, обясни Манолов. Даде като негативен пример Фискалния съвет, където членовете взимат по три средни работни заплати, а когато се явят на заседание взимат допълнително три минимални работни заплати.

Президентът на КТ „Подкрепа” заяви, че сериозно ги е разтревожил вариантът да се повиши с 2% ДДС. Той твърдеше, че именно такова предложение е постъпило от работодателските организации.

По отношение на предложението за особен управител на „Лукойл – Нефтохим” в лицето на Румен Спецов Манолов обясни, че не е наясно с детайлите на този случай, защото няма български синдикати там, а и не познава добре Спецов. „Дано се справи с тази задача”, каза синдикалният лидер.