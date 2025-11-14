Доходите на българите нараснаха с 110 лв.

Увеличава се делът на разходите за храна, но ядем по-малко сирене

Живеем с 1227 лв. на месец

Доходите на българите са нараснали средно с близо 110 лв. за година, показват данни на НСИ. Средният месечен доход на българите е 1227 лв. и за година нараства с 9,8 на сто, обявиха от националната статистика. Сумата е малко над минималната заплата, но доходите се делят на всички членове на семейството. Тоест дори двама съпрузи да имат високи заплати, ако в домакинството има деца, безработен или пенсионер средният доход на човек намалява значително.

Заплатите нарастват много по-бързо от пенсиите. Доходите на домакинствата от заплати са нараснали с 16,8 на сто за година, увеличението на парите от пенсии е само с 6,6 на сто. Пенсиите осигуряват 29,4 на сто от всички доходи на домакинствата. Като към тях добавим обезщетенията за безработни, семейните помощи за деца и други обезщетения и помощи, се оказва, че 31 на сто от всички доходи да домакинствата в страната идват от държавната хазна.

По отношение на разходите на домакинствата най-много пари отиват за храна и безалкохолни напитки - 28,6% от всички разходи, показват данните на НСИ. Делът на разходите за храна на българите нарастват спрямо миналата година. На следващо място по значимост са разходите за жилище (15% от всички), а на трето място са разходите за данъци и социални осигуровки (14,9%). С предложеното от правителството увеличение на осигуровките от януари 2026 г., през следващата година плащаните от домакинствата данъци и осигуровки може да се изкачат на второ място по значимост след храната.

И през настоящата година най-голямо увеличение има при разходите на домакинствата за плащане на осигуровки - с 18,6 на сто през третото тримесечие на годината спрямо същия период на миналата. Плащаните данъци и осигуровки от един човек за три месеца са средно близо 500 лв., при 420 лв. през миналата година, показват данните на НСИ. На второ място по ръст са разходите на българите за алкохол и цигари - с 15 на сто. Разходите за храна и за безалкохолни са се увеличили с 8,6 на сто за година. Традиционни има намаление в потреблението на хляб през годините. Но сега, заради високите цени, намалява потреблението и на сирене, показват данните на НСИ.