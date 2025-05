ЕНП иска европейски санкции срещу олигарха, създател на „Грузинска мечта“

Европейската народна партия (ЕНП), най-голямата фракция в Европейския парламент, прие резолюция за Грузия на конгреса си в Севиля. Документът призовава държавите членки на ЕС да наложат лични и секторни санкции срещу основателя и почетен председател на управляващата партия „Грузинска мечта“ Бидзина Иванишвили и неговия тесен кръг, пише Formulanews.ge.

ЕНП изисква замразяване на активите на Иванишвили и тези на членовете на семейството му в страните от ЕС, както и изключване на „Карта Банк“, финансова институция, тясно свързана с олигарха, от международната платежна инфраструктура SWIFT, Visa и MasterCard.

🇬🇪🇪🇺 The European People's Party (EPP) has called on European Union member states to impose personal sanctions on Bidzina Ivanishvili, the founder and honorary chairman of the ruling Georgian Dream party, as well as on members of his family.#SputnikGeorgia #News #Sanctions pic.twitter.com/NajvkI2SB4