ЕС наблюдава нарушения на пазара на електроенергия в Гърция

ACER е идентифицирала 14 възможни случая на манипулация

Регулаторът на енергийния пазар на Европейския съюз откри индикации за евентуална манипулация на пазара или злоупотреба с господстващо положение в Гърция по време на миникризата в енергийния сектор през лятото на 2024 г., която доведе до рязко покачване на цените на електроенергията в цяла Югоизточна Европа, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Въпросът за цените, който по това време тревожеше правителството и компетентните органи, беше предмет на разследване от гръцкия регулатор RAAEY, което не установи никакви спекулативни движения на вътрешния пазар.

След това правителствените служители свързаха високите цени и отклоненията спрямо цените в Западна Европа, които се наблюдават и до днес, с „техническите“ слабости в капацитета на междусистемните връзки между Централна и Източна Европа, които впоследствие Гърция посочи пред компетентните европейски институции. Проблемът беше разгледан и продължава да се разглежда като външен, тъй като националните власти не бяха открили нищо странно.

Въпреки това, лупата на Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), която завърши своето проучване за този период на гръцкия пазар като част от Доклада за мониторинг на европейския пазар за 2025 г., установи, че поведението на доставчиците и производителите се променя, когато пазарът се „стяга“ – тоест, когато наличното предлагане е ограничено, а търсенето е високо. При тези обстоятелства някои играчи сякаш оформят офертите си по начин, който изкуствено повишава цените. Поведението на офертите през лятото на 2024 г. във вечерните часове е „съвместимо с ограничена конкурентна дейност и евентуално упражняване на пазарна мощ“, установява ACER.

Въпреки че не посочва конкретни компании и инциденти, анализът на ACER показва, че през този период кривите на търсенето и предлагането на гръцкия пазар са показали промени, които не могат да бъдат обяснени само с технически или екзогенни фактори.

Според изданието, ACER е идентифицирала общо 14 случая на евентуална манипулация на пазара, които са били изпратени до RAAEY за разследване в продължение на два месеца, процес, иницииран от гръцкия регулатор.