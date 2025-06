Заради големите пожари: Гърция обяви извънредно положение на средиземноморския остров Хиос

Гърция обяви извънредно положение на средиземноморския остров Хиос заради големите пожари, които бушуват от уикенда насам.

Министърът на гражданската защита Йоанис Кефалогианис заяви, че решението е взето, за да могат властите „незабавно да предприемат необходимите мерки“.

Правителственият говорител Павлос Маринакис призова жителите на острова да проявят „най-голяма предпазливост“ и да следват официалните инструкции, предаде АФП.

🚨🔥 A major wildfire on the Greek island of Chios has triggered evacuations and an all-night battle against strong winds and flames.



Reinforcements from Thessaloniki and Piraeus arrived at dawn to support efforts, as 190 firefighters and 38 vehicles work to contain the blaze.