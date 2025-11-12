Това бяха измислици, произтичащи от цензурата на речта му

Изопачаването от страна на Би Би Си на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно безредиците в Капитолия през 2021 г. представлява информационно престъпление, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по радио „Спутник“.

Както отбеляза Захарова, ръководството на Би Би Си е обвинено в манипулиране на програмите и цензуриране на речите на Тръмп.

„Това бяха измислици, произтичащи от цензурата на речта му. Като цяло, за тези, които твърдят, че представляват свободна, независима преса в климат, където цензурата е забранена, това е чудовищно престъпление“, посочи Захарова. „Смятам това за истинско информационно престъпление. Особено когато ситуацията е толкова напрегната и особено когато разбирате, че съдбата на човек, държава и народ ще зависи от тези материали.”