Тръмп злорадства, след като шефът на Би Би Си подава оставка заради „грешки“ в отразяването

Генералният директор и шефката на новините си тръгват след дни на остри заглавия за британската телевизия и директна атака от администрацията във Вашингтон

Кадри с президента на САЩ от предаването „Панорама“ са били избирателно редактирани

Кризата идва, докато министрите се готвят да преразгледат модела на финансиране на Би Би Си

МАТ ХЪНИКОМБ-ФОСТЪР

Politico



Ръководителят на британската публично финансирана телевизия и нейният висш ръководител в областта на новините подадоха оставки в неделя след дни на натиск заради отразяването на събитията в телевизията за Доналд Тръмп.

Генералният директор на Би Би Си Тим Дейви и главният изпълнителен директор на Новините Дебора Търнес обявиха напускането си на медийната институция, което бързо бе приветствано от президента на САЩ.

Оставките, които представляват момент на криза в основния обществен радио-телевизионен оператор на Обединеното кралство, идват след дни на остри заглавия за Би Би Си заради епизод от водещото им документално предаване „Панорама“.

Телевизионната компания беше обвинена в подвеждане на зрителите, като е съчетала кадри от различни части от изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп на 6 януари 2021 г. - денят, в който участниците в безредиците нахлуха в сградата на Конгреса на САЩ.

Говорителката на Тръмп в Белия дом, Каролайн Ливит, се възползва от спора в интервю за вестник „Телеграф“ в петък, като директно обвини телевизионния оператор, че е „умишлено нечестен“ и разпространява „изцяло, 100 процента фалшиви новини“.

Шефът на пресслужбата на Белия дом изглеждаше ликуващ в неделя, публикувайки скрийншотове от новинарски репортажи както на своите забележки, така и на последвалата оставка на Дейви в X, заедно с надпис „Застрелян: ... Преследвач“.

И самият Тръмп се изказа в своята платформа „Truth Social“, заявявайки, че двамата „напускат/УВОЛНЯВАТ, защото са били хванати да „фабрикуват“ моята много добра (ПЕРФЕКТНА!) реч от 6 януари“.

Той добави: „Благодаря на „Телеграф“ за разкриването на тези корумпирани „журналисти“. Това са много нечестни хора, които се опитаха да стъпят на везните на президентски избори. На всичкото отгоре, те са от чужда държава, която мнозина смятат за наш съюзник номер едно. Какво ужасно нещо за демокрацията!“



„Бий се като ад“

Би Би Си е задължена съгласно уставните си правила да избягва „даване на предимство на едната страна пред другата“ и не е непозната с твърденията от всички политически партии във Великобритания, че понякога не успява да го направи.

Но последната криза бележи значителна ескалация на атаките срещу Би Би Си отдясно - и идва точно когато министрите се готвят да преразгледат модела на финансиране на телевизионния оператор.

Миналата седмица дясно ориентираният вестник „Телеграф“ публикува меморандум, написан от Майкъл Прескот, бивш съветник по стандартите на Би Би Си, който обхваща редица предполагаеми недостатъци в съдържанието му. Това включваше отразяването на транссексуалните въпроси, войната в Газа и президентството на Тръмп.

Може би най-забележителното обвинение беше, че кадрите от предаването „Панорама“ са били избирателно редактирани, за да се внуши, че президентът на САЩ е казал на поддръжниците си през януари 2021 г.: „Ще отидем до Капитолия и аз ще бъда там с вас, и ще се борим. Ще се борим като ад.“

Всъщност думите бяха извадени от части от речта, произнесени с почти час разлика, и пропуснаха част, в която Тръмп беше казал, че иска поддръжниците му „мирно и патриотично да изразят мнението си“.

В изявлението си за напускане, публикувано в неделя вечер, Дейви призна, че са били „допуснати някои грешки и като генерален директор трябва да поема крайната отговорност“. Той добави, че решението да напусне телевизионния оператор след 20 години служба - включително пет на най-високия му пост - е било „изцяло мое решение“.

Търнес, най-високопоставеният изпълнителен директор по новините на телевизионния оператор, директно спомена спора с Тръмп в собственото си изявление, заявявайки, че „продължаващата полемика“ около епизода на „Панорама“ е „достигнала етап, в който причинява вреда на Би Би Си - институция, която обичам“.

„Като главен изпълнителен директор на BBC News and Current Affairs, отговорността е моя - и взех решението да подам оставката си на генералния директор снощи“, добави тя, като отхвърли твърденията за „институционално предубедено“ отразяване.



Фараж: „Последният шанс на Би Би Си“

Британската политическа реакция на оставките в неделя се разпредели предимно по партийни линии.

Кеми Баденох, лидер на опозиционните консерватори, приветства излизанията, но разкритикува „каталог от сериозни провали, които са много по-дълбоки“ и призова за по-нататъшен контрол върху отразяването на конфликта в Газа.

Найджъл Фараж, съюзник на Тръмп, чиято популистко-дясна партия Reform UK постоянно води в британските анкети, заяви: „Това е последният шанс на Би Би Си.“

„Ако не направят това както трябва, ще има огромен брой хора, които ще откажат да платят таксата за лиценз“, добави той, визирайки таксата, която повечето британци плащат, за да финансират институцията.

Министърът на културата Лиза Нанди не поиска оставката на Дейви по-рано в неделя, но заяви, че срещу телевизионния оператор са отправени „серия от много сериозни обвинения“, включително „системна пристрастност в начина, по който се отразяват трудни въпроси в Би Би Си“.

В изявление след оставката на Дейви, Нанди обеща да подкрепи борда на Би Би Си - неговия най-висш управителен орган - в управлението на прехода към ново ръководство и добави: „Сега повече от всякога нуждата от надеждни новини и висококачествени програми е от съществено значение за нашия демократичен и културен живот и нашето място в света.“

Спорът избухна точно когато Нанди се готви да започне подновяването на Кралската харта на Би Би Си от 2028 г.

Един правителствен служител, на когото е предоставена анонимност, за да говори свободно, заяви пред POLITICO London Playbook, че „намерението“ на Нанди все още е да започне процеса до края на тази година и заяви, че това няма да бъде обвързано с това дали ще има нов генерален директор на поста. Нанди не е изключил премахването на лицензионната такса от 2028 г.

Каролайн Диненидж, председател на Комисията по култура към Общото събрание, заяви, че ерозията на доверието върви „ръка за ръка“ с въпроса за финансирането, защото „всичко е свързано с това обществеността да има вяра, че Би Би Си е надежден оператор, за който е щастлива да плати лицензионната такса“.

Ед Дейви, лидер на центристките либерални демократи, който самият той многократно е отправял критики към Би Би Си и се е оплаквал, че тя дава твърде много ефирно време на десни партии, призова организацията „да обърне нова страница, да възстанови доверието и да не се поддава на хора като Найджъл Фараж, които искат да го унищожат“.