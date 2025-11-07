Победата на Мамдани означава още по-високи цени в извънредно скъпия Ню Йорк

Тези щати са левичарски, които гласуват покорно за левичари

Американската левица и нейните медии на Изток и на Запад тържествуват и тръбят, че те са постигнали „ключова“ победа в Ню Йорк, Ню Джърси и Вирджиния. Международната редакторка на БНТ се задъхваше от възторг онази вечер заради този „ключ“. Но невежата журналистка не знае, че тези щати са левичарски, населени като цяло с левичари, които гласуват покорно за левичари. Няма никаква изненада, нито победата на левицата е изпит и оценка за Тръмп близо година след триумфалното му завръщане в Белия дом. Само в Джърси имаше някаква интрига, защото Тръмп загуби президентските избори миналата година само с 5%, което е постижение за левичарския щат.

Живях години в Ню Йорк и Джърси и знам за какво става дума. Но победата на ислямския комунист Мамдани в Ню Йорк, макар и очаквана е неприятна. Защото означава още по-високи цени на всичко в извънредно скъпия град. Комунистът Мамдани обещава безплатен автобусен транспорт в огромния град, безплатни детски, замразяване на наемите. Това струва гигантски пари и комунистът ще ги вземе чрез по-високи над и без това високите данъци. Същият очаквано е антисемит и антиционист - не признава съществуването на Израел, призовава за глобална интифада, което е джихадистки призив, ще арестува Нетаняху в Ню Йорк, обвинява Израел в геноцид и апартейд, подкрепя бойкота над Израел за стоки и културен обмен, подкрепя терористичния лозунг „от реката до морето“, т. е. унищожението на евреите и пр. Тоест, обичайният, втръснал антисемитски разказ. Неслучайно 1100 американски равини подписаха писмо против Мамдани.

Мамдани нарича полицията на Ню Йорк „расистка“, иска да ù намали парите, както и възнамерява да освободи 6 хил затворници, за да ги превъзпита. /Това ми напомня за педагогическите стаи, ТВУ и превъзпитанието тук при комунизма/. Любопитно е това как ще се отрази на и без това голямата престъпност в града.

Но друго е поразително - късата на памет на левичарите в Ню Йорк, които вече забравиха какво се случи на 11 септември 2001 г. и кой го извърши. Тази кървава липса на памет е позор за великия град. Но според социологията 40% от жителите на Ню Йорк, родени в САЩ са гласували за Куомо, а много по-малко - 31% от жителите на Ню Йорк, родени в чужбина са гласували за Мамдани. Това все пак значи нещо.

Всъщност победата на Мамдани е добра новина за Тръмп и десницата, защото е доказателство за превъзходството на крайно лявото крило в и без това крайно лявата Демократическата партия. А това ще обедини американската десница против неокомунистите на междинните избори след година.

Друго ме учуди донякъде: кандидатът за министър на правосъдието във Вирджиния изпратил имейл до политически съперник от десницата със заплаха да пусне „два куршума“ в главата му, поискал да види, че децата му умират в ръцете му и да прави неща на гроба им, които не мога да напиша. Избраната вече губернаторка на Вирждиния отказа /!/ да го изгони и левичарите спокойно гласуваха и го избраха за министър на правосъдието! Без коментар, освен: това говори за умственото състояние на милиони хора във Вирджиния.

През последните 10 години около 3 млн души са напуснали щатите Ню Йорк и Ню Джърси напът за десни щати, където се живее много по-добре. Моля, запомнете това число, защото около милион души вероятно ще напуснат Ню Йорк, заради Мамдани. Това е отчаяно бягство и ми напомня за някогашния катастрофичен филм с Кърт Ръсел „Бягство от Ню Йорк“.

Айн Ранд някога, през 1936 г. във връзка с трудностите при издаването на първия и прекрасен роман „Ние, живите“, разобличение на съветския болшевизъм, избухнала: „В Ню Йорк има повече комунисти, отколкото в Съветска Русия!“. /Преди години преведох тази красива и трагична книга/. Както обикновено първожрицата на капитализма и антикомунизма е била права.

*От Фейсбук