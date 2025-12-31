Топ 10: Най-четените материали в рубрика "Крими и право" на Trud.bg през 2025 г.

Автор: Труд онлайн
Крими и право

ГДБОП с важно предупреждение към всички българи с имейл адрес - 123373 прегледа

Нова измама - атакуват личните ни телефони с SMS-и да започнем свой бизнес - 102606

Финалист изгуби дело срещу „Игри на волята“ - 54658

Софийска клиника е осигурила терен на д-р Гудз - 44695

Тежка семейна история: Трите жертви, открити в автомобил край София, се самоубили, детето им било тежко болно - 42609

На летище София е задържан видинският заместник-кмет по строителството Найден Йонов - 39149

Спират да лепят екостикери по автомобилите, но печатането продължава - 38526

Арестуваха собственика на най-голямата частна АГ-болница в Пловдив - 38479

Ясна е причината за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов - 35262

Нови глоби за шофьорите - от септември - 35166

