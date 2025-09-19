Тежка семейна история: Трите жертви, открити в автомобил край София, се самоубили, детето им било тежко болно

Автор: Труд онлайн
Жертвите, открити в автомобил край Сливница с огнестрелни рани, са семейство, научи „Труд News” от източници, близки до разследването.
Синът бил с много тежко онкологично заболяване и тримата взели решение за самоубийство. Оставили и предсмъртно писмо. Оръжието – пистолет, е намерено в колата.
По-рано днес джип с три трупа бе открит от полицията. Жертвите са мъж и жена на 53 години, а синът им е на 26 години
Те са били открити с огнестрелни рани в слепоочията.
Колата е открита в нива. Сигналът е подаден в 16:30 часа.