Тежка семейна история: Трите жертви, открити в автомобил край София, се самоубили, детето им било тежко болно

Жертвите, открити в автомобил край Сливница с огнестрелни рани, са семейство, научи „Труд News” от източници, близки до разследването.

Синът бил с много тежко онкологично заболяване и тримата взели решение за самоубийство. Оставили и предсмъртно писмо. Оръжието – пистолет, е намерено в колата.

По-рано днес джип с три трупа бе открит от полицията. Жертвите са мъж и жена на 53 години, а синът им е на 26 години

Те са били открити с огнестрелни рани в слепоочията.

Колата е открита в нива. Сигналът е подаден в 16:30 часа.