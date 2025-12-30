Новите жилища поскъпват най-много във Варна

Увеличението на стойността им в рамките на година е с над 18 на сто

Средното повишение за страната е 15,4%

Сред големите градове на страната жилищата ново строителство са поскъпнали най-много във Варна - с 18,4% за година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). При старото строителство най-голямото покачване на цените е в Стара Загора - с 24,5 на сто.

Варна запазва първото място сред големите градове в страната с над 120 хил. жители в класацията за най-бързо общо поскъпване на жилищата през третото тримесечие на годината. Морската столица две поредни тримесечия е начело на класацията след като преди това първото място беше за Русе. Преди това начело на класацията отново беше Варна, а преди това беше Стара Загора. През третото тримесечие на годината цените на апартаментите и къщите във Варна са с 19% по-високи спрямо същия период на миналата година. Поскъпването на новото строителство във Варна е с 18,4% за година, а повишението на цените на старото строителство е с 18,8%. Тези данни на НСИ не включват продажбите в курортни комплекси. Варна е градът с най-малка разлика между движението на цените на ново и старо строителство. Което показва, че има голямо търсене и на двата типа апартаменти.

Поскъпването на имотите в останалите пет големи града с над 120 хил. жители също е значително. Покачването на цените на жилищата в София и Стара Загора, както и в Пловдив и Русе е много близко. Това показва, че търсенето на имоти е много активно във всички големи градове на страната.

Варна е на първо място по повишение на цените на новите апартаменти.

На второ място по общо поскъпване на къщите и апартаментите е Стара Загора с ръст от 16,8% за година. Второто място на града се дължи на повишението на цените на старите апартаменти с 24,5%, докато при новото строителство няма съществени промени. Стара Загора е градът с най-голяма разлика между движението на цените на новото и старото строителство.

На трето място след Варна и Стара Загора по общо покачване на цените на жилищата е София с 16,2% за година, показват данните на НСИ. В столицата цените на съществуващите апартаменти и къщи са нараснали с 19,8% за година, а поскъпването на новото строителство е с 11,9%. Поскъпването на новите апартаменти до голяма степен зависи от това какви жилища излизат на пазара - дали са в луксозна сграда или по-обикновена кооперация.

На четвърто място по поскъпване на имотите за година е Русе с общ ръст на цените с 14,7%, показват данните на НСИ. От националната статистика не са обявили данни за поскъпването на новото строителство в крайдунавския град, но цените на съществуващите жилища са нараснали с 11%.

Петото място в класацията е за Пловдив. Имотите в града под тепетата са поскъпнали с 13,5% за година. Покачването на цените на новите жилища е със 7,7%, а при старото строителство поскъпването е с 18,2% за година.

На шеста позиция е Бургас с общо повишение на цените на къщите и апартаментите с 9,9% за година. Поскъпването на новите жилища в морския град е със 7%, а при старото строителство повишението на цените е с 11,7%.

Любопитно е, че в пет от шестте най-големи града в страната покачването на цените на съществуващите къщи и апартаменти е по-голямо отколкото на новите. През 2020 г. във всички големи градове на страната старото строителство се представя по-добре по отношение на движението на цените. След това обаче, това се промени и сега има градове, в които поскъпването на новото строителство е по-голямо отколкото на съществуващите апартаменти.

Общо за страната жилищните имоти са поскъпнали с 15,4% за година, показват данните на НСИ. При новите ръстът в цените е с 11%, а при съществуващите - с 18,2%. Разликата в поскъпването на новите и съществуващите жилища не е голяма. Причината за това е голямото търсене на пазара.

Само в рамките на третото тримесечие на годината лидер по поскъпване е Стара Загора с общо повишение на цените на имотите със 7,2%. През тримесечието новите жилища най-много са поскъпнали в Бургас - с 3,8%, а при старото строителство най-голямо е покачването на цените в Стара Загора - с 10,4 на сто.

Има интерес от чуждестранни фондове

Очакват вдигане на цените на имотите „на зелено“

Чуждестранни фондове имат интерес към покупката на апартаменти в България, които да отдават под наем.

Инвестират за отдаване под наем

Повишение на цените на жилищата “на зелено” в резултат на влизането ни в еврозоната очакват брокери. Чужди инвестиционни фондове проявяват интерес към изкупуване на цели кооперации в страната, апартаментите в които да дават под наем. Защото влизането ни в еврозоната дава сигурност на инвестициите им в България.

При навлизане на пазара на имоти в страната на чуждестранни фондове ще бъде намалено предлагането на жилища за крайните потребители. А това ще доведе до покачване на цените. Чуждестранни фондове имат интерес към апартаменти, които могат да отдават под наем. Те имат интерес цените на жилищата да нарастват, защото така повече хора няма да имат възможност да купят собствен дом и ще трябва да живеят под наем. Освен това с покачване на цените на жилищата се вдигат и наемите, а целта на инвестиционните фондове е реализиране на максимална печалба.

Затова според брокери, сега е добър момент за покупката на жилище. Ако човек има финансова възможност, е добре да купи имот, защото през следващите години цените ще продължат да нарастват.