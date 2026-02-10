Дори в духовните среди са знаели, че Калушев е психически болен човек

"Човек с мания за величие, невротични идеи и желание за пълна власт над вселенската конструкция" - това пишат за него будисти, запознати с нарцистичното му поведение

И аз попаднах на въпросния форум за будизъм от 2010-2011-2013 г., където се коментира за Иво Лама от България.

Досадно е и нямам търпение да чета докрай, много страници, дискусия за Иво Лама, но ще споделя какво ми направи впечатление от първите няколко страници.

Тибетските будисти се отнасят с подозрение към него.

Казва се, че Иво е започнал специални практики, несъвместими с начина, по който основните тибетски будистки линии досега са били разпространявани на Запад. Това е довело до прекъсване на официалните му връзки с тибетския будистки естаблишмънт.

Един от коментиращите казва, че на Иво му било много неприятно, че не му се отдава нужното уважение, това, което според него му се дължи. През пролетта на 2012 г. Иво Лама променил изцяло посоката на дейността си. Обявил на най-близката си група лични ученици, че възнамерява да предприеме пътешествие по света без определена цел. Всеки, който иска да го последва, трябвало да се откаже от всичко – дом, притежания, семейство и приятели – и да следва неговите напътствия без възражения и гаранции. Това било изпитание за лоялност. Във форума се изказват съмнения, че Иво не е същински тертон, за какъвто се представя, тоест подлага се на критика неговото поведение, пишат, че се подвизава в интернет пространството с различни имена и че модерацията на неговите сайтове е странна.

Всъщност се говори, че Иво е имал конфликти с важни фигури от будистката върхушка и е смятал този или онзи за „боклук“

Иво е бил отхвърлен. Човек от форума пише за Иво през 2013 г.: "ОЩЕ ЕДИН ОТКАЧЕН С КОМПЛЕКС ЗА ВЕЛИК БЯЛ ГУРУ/МЕСИЯ, КОЙТО ЩЕ СЕ ОПИТА ДА РЕВОЛЮЦИОНИЗИРА ДХАРМА-ТА, ЗА ДА СЕ ВПИШЕ В СОБСТВЕНИТЕ СИ СТРАННИ НЕВРОТИЧНИ ИДЕИ".

Тоест Иво се е смятал за по-велик от основната същност на будистката религия и се е опитвал да надгражда и интерпретира, което е неприемливо за която и да е религия.

Иво Калушев е типичен представител и създател на секта с будистки привкус и мания за величие и реформаторство

Мания, че той знае повече от всички и че навлиза в същността на вселенската конструкция, че той е избран и на него му е дадено да ЗНАЕ.

Иво Калушев е бил психически болен човек.

Във форума има и такава констатация: „Хората с легитимна дхарма мотивация да преподават не изграждат култове към личността, а култове около ученията на Буда.“ Хората с легитимна дхарма мотивация да преподават остават личностно на заден план, доколкото е възможно, и поставят фокуса върху ученията и практиката.

„Тези луди, обсебени от жажда за репутация и идентичност, са лесни за разпознаване“, пишат хората за Иво.

Българинът Иво Калушев е изграждал култ към личността си и това е написано още преди десет години като коментар от хора, които познават дейността му. Пишат „той е хипнотерапевт“. „Той се чувстваше отхвърлен, защото хората не се поддадоха на личните му мнения“. И изоставя традиционните учители и учения.

Нямам търпение да чета докрай, може би някъде по-нататък се включва и самия Иво, когото човек от форума призовава да се включи

Считам, че Иво се подвизава в този форум поне под няколко никнейма и разиграва разговор за себе си с реални други участници, които го критикуват, а той внимателно ги оборва. Големият съществен въпрос е, ЗАЩО на този човек, който от години е психически болен му се дава оръжие, територия и функции за контрол върху каквото и да е!

Tова е въпросът! Това е абсолютно престъпление. Всеки има право да е луд, но не е добре да му се вменяват отговорни функции и да се развихря лудостта му. Има много състояния, които са на ръба на нормалността, и е трудно да се прецени в каква степен е девиацията.

Но ние видяхме през последните години много девиантни да ни управляват. Държавата беше превърната в лудница, всичко беше извън нормата. Всичко.