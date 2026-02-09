Целокупното жълтопаветно войнство с пяна на уста защитава ламата психопат

Целокупното жълтопаветно войнство вече дни наред с пяна на уста защитава ламата психопат, както и делата на безкрайно странната му кампания.

Политици от ПП-ДБ, анализатори от ПП-ДБ, журналисти и инфлуенсъри от ПП-ДБ повтарят, подобно на навити роботчета, какви прекрасни хора били въпросните персони и каква свръхважна дейност са извършвали.

И това се повтаря и повтаря независимо от факта, че на всички нормални хора вече е ясна очеизвадната патология на въпросната група.

Това, което умнокрасивитетът прави в момента, е да оправдае ненормалното поведение, да ни убеди, че е адски готино да си налуден тип. Това е типично поведение на психично болни хора.

ПП-ДБ кръговете имат всичките характеристики на структури, завладени от ненормални идеи. Тези хора признават една-единствена истина - тази, която им спускат техните гурута или лами, или както там си ги наричат. Всичко останало, дори и най-здравомислещото, е обявявано за ерес и незаслужаващо внимание.

В подобни структури в култ се издига порочното, ненормалното, абсурдното. И, не, това не е "оригиналност", "полет на мисълта" или "гениалност". Това е психична болест, опитваща се да се представи за "върховно постижение на духа".

Виждаме какво става, когато на подобни хора бъде дадена власт - остават трупове след себе си. Така става винаги, когато на някакви НПО-сектанти се делегират правомощия.

Пиша всичко това, защото идват избори. И защото ПП-ДБ сектата отново има претенции да управлява. Тяхното най-голямо желание е да превърнат модела "Петрохан" в модел на управлението на България.

Да ни накарат да повярваме, че налудностите им са нещо хубаво.

Ето на това трябва да се противопоставим с всички сили. България трябва да е земя на разумните хора, а не място, където психично болни лица да определят съдбата ни.