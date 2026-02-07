Калушев и двете момчета избягали в Турция?

Проверяват „рейнджърите“ за участие в канали за дрога или мигранти

Необяснимо е защо досега не са потърсили контакт с криминалистите

МВР издирва кемпера на Калушев и три леки автомобила

Тримата оцелели от хижа “Петрохан”, които полицията издирва вече 5 дни, са минали нелегално границата с Турция. 51-годишният Ивайло Калушев, Николай Златков (22 г.) и 15-годишния Александър Макулев са избягали, за да не ги стигне съдбата на тримата “рейнджъри”, открити с по един куршум в главата.

Това гласи една от версиите, по които работят криминалистите. Необяснимо остава само защо досега никой от издирваните не е направил опит да се свърже с полицията, дори и чрез посредник, за да даде някакво обяснение, насока към убийците или най-малкото да разсее подозренията, които за момента насочват към Калушев.

От МВР вчера обявиха, че още в първите дни на разследването са разпитали бащата на изчезналия Александър - спелеолога Яни Макулев (виж неговата версия), но продължават активно да издирват лица, съпричастни към дейността на неправителствената организация от хижа “Петрохан”. полицаите призоваха отново всички близки, роднини и приятели на издирваните да дадат допълнителна информация за тях, ако получат такава.

Издирват кемперът, с който се смята, че Калушев и другите двама са отпътували към Бургаско, като и още три леки автомобила, един от които е с вареннска регистрация.

Според Яни Макулев Калушев, Златков и сина му изобщо не са били в хижа “Петрохан” по време на убийството, а в странджанското село Българи или някъде по морето, където са се гмуркали, въпреки, че температурата на водата в момента е около в 11 градуса.

Село Българи, където Калушев преди 3 години купил двуетажна къща и 510 кв. м двор, се намира само на 10 км от границата с Турция, а районът използват най-масово каналджиите на нелегални мигранти. Не е изключено и от наркотрафиканти. Хижа “Петрохан” е също на 10 към от границата със Сърбия. Тези факти са довели до издигането на версия за съучастие на групата “рейнджъри” в каналджийство или трафик на дрога, което довело до мафиотското тройно убийство.

Местни хора от Българи са потвърдили, че миналата седмица са видели Калушев с кемпера му и още двама души в селото, но не и точно кога са дошли, нито кога и накъде са заминали. Иначе “рейнджъри” от групата идвали през лятото из Странджа с джипове и казавали, че се занимават с охрана на горски територии. Възможно е да са ходили и в единствената малка и непроучвана досега пещера наблизо - “Махарата”.

Спелеологът Яни Макулев, баща на издирвания Александър:

Били са свидетели на нещо, което не е трябвало да видят

Всички жертви ми бяха приятели. Иво Калушев го познавам от 35 години покрай пещерите, те са ми водили обучението по пещерно гмуркане. През 2010 г. заедно спасихме децата в пещера “Духлата”. Познавам го като много скромен, интелигентен човек, безкрайно търпелив, перфекционист. По отношение на вътрешните взаимоотношения в тази група мога да ви кажа, че тези хора не са си казали дума напряко, дори не съм ги чул да псуват.

Мои деца са посещавали тия лагери. Правеха походи в природата, лекции, форми на медитация, спелеология, алпинизъм. Единият ми син прекара 1 година през 2012 г. в Мексико с тях. За мен тези твърдения за педофилия, секта, наркотици и т. н. са абсолютно безпочвени. Ще се проведе разследване и ще разберете истината. За себе си събрах доста фактология по въпроса и съм категоричен, че тези действия (убийството - б. ред.) са извършени отвън.

Възможно е да има заплаха и за живота на Иво Калушев и е съвсем редно той да се покрие, докато не утихнат нещата. Той ще се появи със сигурност. Те са нарушили външни интереси, видели са неща, които не е трябвало да виждат и резултатът е налице. Те имаха лично оръжие, което е регистрирано по закона. Спекулациите, че са намерили там автоматично оръжие, ще каже МВР. Но аз колкото пъти съм бил там, не съм виждал такива неща. Те имаха, арбалети, лъкове, въздушни пушки, които са в рамките на закона. Не мисля, че те биха си позволили да нарушават законите на държавата.

Синът ми Александър е с Иво Калушев и вътрешното ми усещане е, че тези хора са в безопасност сега, въпреки че нямам контакт с тях от 29 януари. Те са трима - доколкото знам с тях е едно друго момче от групата - Николай Златков. По времето на убийството те изобщо не са били на тази територия, според мен. Моята информация е, че около 29 януари са били на морето - това са повече от 4 дни, преди да бъдат намерени убитите.

$100 000 награда за информация обяви Човекът паяк - Иван Кристоф

$100 000 награда за информация, която да помогне за намирането на изчезналото дете и младеж с Ивайло Калушев обяви Човекът паяк Иван Кристоф. Пред “Труд news” той обяви, че дарява и три скутера от италианската марка “Garelli”, на онези които помогнат със сведения за движението на Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.

“Познавам тези хора, откраднаха ми идея за трениране на доброволци за спасителни операции”, разказа Човекът паяк.

“Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бакъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидера им да не си опази”, написа във Фейсбук Иван Кристоф.

Попитан какво мисли за случая “Петрохан” той каза: “Става въпрос за много пари! Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари.”

Ивайло Калушев направил своя будистка секта

Школата „Роук“ предлагала „да разсейва“ деца от Украина

Снимка от фейсбук страницата на “Роук приключения”в която Калушев се самоцитира.

“Школа “Роук приключения” има възможност да помогне безплатно на деца от Украйна (тийнейджърска възрастова група - 13-16 г.) с младежки програми в планината. В създалата се ситуация можем да помогнем с нужното разсейване от настоящите проблеми и с изграждане на добра основа за адаптация на младежите. Моля свържете се с нас за повече подробности.” Това гласи едно от съобщенията във фейсбук страницата на школата за деца на издирвания Ивайло Калушев. Иначе сайтът на “Роук приключения” е изтрит, а активностите във фейсбук на Калушев през 2023 г. са недостъпни.

През 2022 г. в страницата на “Роук” се виждат също препратки към училище “Космос” и се рекламират практиките децата да поддържат връзка с природата и да “растат без предразсъдъци, открити и толерантни към раса, религиозна принадлежност и здравословно състояние”. Изречението е взето директно от официалния сайт на “Космос”.

Познати на Калушев казват, че е будист, но и нещо повече - ръководи нещо като собствена школа в това учение, като не изключват членове на същата религиозна общност да са тримата му убити приятели пещерняци от хижа “Петрохан”, както и мъжът и момчето, които се издирват заедно с него. На детските лагери ставало дума отвреме навреме за будизма, но Калушев не бил агресивен проповедник - по-скоро търпеливо обяснявал или отговарял на въпросите на децата каква е тази религия. Затова и му излязъл прякора “лама”. Никой обаче не знаел каква точно е връзката му с училища “Космос” - това най-добре биха обяснили самият той или директорката (виж интервюто с нея).

Другата му мания била “рейнджърството”. Непрекъснато разправял, че момчетата вече не ходят в казармата, но могат да бъдат обучени на дисциплина по модела, подобен на скаутите в САЩ, като живеят на палатки или в пещери сред природата.

Бащата на издирвания Ивайло - агент на ДС

Майката и втория баща - учредители на „рейнджърската“ организация

Георги Калушев - бащата на издирвания “лама” на “рейнджъритe” - Ивайло Калушев, е бил агент на Държавна сигурност, съобщи сайтът Factor.bg и публикува оригинален документ от комисията по досиетата.

Калушев-старши (роден през 1944 г.) е бил проверяван като ръководител на катедра “Бизнес администрация” в УНСС в периода 1997-1999 г. Той е бил вербуван от Първа главно управление (разузнаването) на ДС през 1972 г. като секретен сътрудник с псевдоним “Живко”. Използван е от отдел 13 “Икономически” на ПГУ., а след това е бил агент на Второ главно управление на ДС (контраразузнаването).

Продължил е сътрудничеството си с ДС и след 10 ноември 1989 г. През август 1990 г. е наложена забрана до личното му дело.

Ивайло е син от първия брак на известната пианистка Стела Димитрова-Майсторова, която е професор и ръководител на клавирната катедра в Националната музикална академия “Панчо Владигеров”. Нейн настоящ съпруг е художникът проф. Никола Майсторов. На 10 януари 2022 г. двамата професори стават уредители на Сдружение с нестопанска цел “Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии”. Другите учредители са издирваните Ивайло Калушев и Николай Златков (който тогава е бил 19-годишен) плюс тримата убити в хижа “Петрохан” - Ивайло Иванов (избран за председател на НАКЗТ), Дечо Василев и Пламен Статев.

Директорката на училище „Космос“ Татяна Захариева пред „Труд news“:

Не сме пращали деца на лагер в хижа „Петрохан“

Името на частното училище Сosmos International School с село Осоица, община Горна Малина всъщност срещаме на две-три места по случая с хижа “Петрохан”. Едното е във фейсбук страницата на школата “Роук приключения” на Ивайло Калушев, в който през септември 2022 г. са публикувани снимки на деца, които боядисват оградата и се съобщава, че се отваря новото частно училище. Второто е свързано с лекцията за пешерите и филма за пещерите в Мексико, който Калушев представя на учениците от “Космос”. Третото е в случая от 2024 г. със 7-годишния Леон и сигнала от неговите баба и дядо до Държавната агенция за закрила на детето. Но директорката казва, че когато е случаят с Леон, момчето не е било ученик в “Космос”. Но и ден по-рано самата тя казва пред “Телеграф”, че е поканила Калушев “за лекция в нашето училище, защото го познавам като специалист. Моето мнение за него е, че е човек с кауза. Човек, пазещ горите и природата.” Казва още, че познава и тримата загинали и ги определя като “много добри хора”. “Лично аз съм им поверявала децата си. Ходили са на обучения по пещерите заедно с тях”, казва още тя пред медията.

Ирен Делчева

- Г-жо Захариева, пращали ли сте деца от училището на лагер в хижа “Петрохан” и вярно ли е, че и синовете ви са били там?

- Аз не съм пращала никого от училището на лагер там. Що се отнася до собствените ми деца, те са били само за 1 ден на пещери. Това е. Моето лично мнение като майка е, че не виждам нищо, което да е свързано с педофилия. А училището няма нищо общо. Вие ми кажете защо замесиха името му, искам да разбера.

- Може би, защото 8-годишният Леон, чиято баба и дядо са подали сигнал, момчето е в хижата и е в риск, е ваш ученик.

- И каква вина има училището, с какво е замесено? Това момче си има родители. Нито съм го пращала, нито съм препоръчвала. Той даже по това време не беше наш ученик, когато беше филмът за пещерите. Когато на хората им се всяват някакви мисли и хората са достатъчно параноидни и изкривени да си представят някакви неща, това си е до тяхното лично съзнание. Има една хубава приказка - да погледнеш през прозореца и да видиш света. Едните го виждат мрачен, другите го виждат прекрасен. Това е, което мога да кажа.

- Познавахте ли убитите и издирваните от хижата?

- Каквото съм имала да кажа, съм го казала, повече на никого няма да кажа нищо.

- Смятате ли, че замесването на името на училището, ще му се отрази?

- Бъдещето ще покаже. “Благодаря” на всички медии, които, когато имаме страхотни форуми и фестивали не се отзовават, когато асоциацията ни (Татяна Захариева е почетен член на Българската асоциация по естествена психотерапия - б. р.) има страхотни мероприятия не се отзовават, а сега се пишат глупости, които не са проверени. Тръгват да измислят неща и да задават въпроси, които дори няма откъде да дойдат. Питах ваш колега - това как го свързахте, къде го видяхте - и никой нищо не може да ми отговори.

- Журналистите искат да разберат истината.

- Ми разберете я, аз също искам да я разбера. Аз не я знам, не разбирам защо звъните на мен. Питах всички които ми се обадиха - как направихте връзката за случая с училището? На вас ви хвърлят прах в очите и вие се хващате. Сега ще съдя всички медии, които са писали неверни неща.