Висока вълна е преминала през трите язовира от каскада "Арда" (ВИДЕО)

Вследствие на обилните валежи през последното денонощие през язовирите от каскада "Арда" е преминала висока вълна, която била е успешно проведена. Това съобщиха от Национална електрическа компания (НЕК ЕАД).

"В условията на обявен червен код в южна България, на 5 февруари е регистрирано преминаване на висока вълна през трите язовира от каскада „Арда“, експлоатирани от НЕК ЕАД – „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“. Към 6 февруари, отчитаме успешно провеждане на високата вълна, благодарение на осъществения непрекъснат оперативен контрол от страна на експертите на компанията", се посочва в информацията.

Пикът на притока към първото стъпало на каскадата – язовир „Кърджали“, е бил 863 м3/сек. Във вечерните часове са отворени два от общо 4 преливни клапи на язовира с цел провеждане на водните количества и понижаване на завирения му обем. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ Кърджали максималното отчетено водно количество през преливника е в размер на 450 м3/сек.

Пикът на общия приток към язовир „Студен кладенец“ е отчетен в размер на 1870 м3/сек. В късните часове на вчерашния ден са отворени 5 преливни клапи на язовира от общо 9. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ Студен кладенец максималното преливно водно количество през преливника е 1320 м3/сек.

Пикът към язовир „Ивайловград“, последното стъпало на каскадата, е възлизал 1750 м3/сек. Язовирът започва да прелива в 23:00 ч. снощи, като към 12:00 ч. днес преливното водно количество е в обем от 538 м3/сек, уточняват от НЕК.