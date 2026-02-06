Георг Георгиев: Присъединяването на България към ОИСР е стратегически избор за бъдещето на страната ни

Присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), след като станахме част от Шенген и Еврозоната, не е просто технически процес или външнополитическа цел.

Това е стратегически избор за бъдещето на нашата страна, за начина, по който управляваме икономиката си, институциите си и обществените си политики, за утвърждаването ни като модерна и просперираща държава с демократично общество и развита пазарна икономика.

Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев по време на изказването си в рамките на публична лекция на генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, организирана от Дипломатическия институт към министъра на външните работи, съвместно с Министерството на външните работи и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Георг Георгиев изтъкна целенасочената работа на правителството за постигането на бърз напредък по този значим външнополитически приоритет на страната ни. По думите му България е поела необратимо и категорично по този път с ясната решимост да го извърви докрай, независимо от трудностите и предизвикателствата, съпътстващи всеки присъединителен процес.

На тази цел бяха подчинени усилията на редица български правителства, които приеха като своя надпартийна кауза страната ни да се утвърди като предвидим и надежден партньор в глобалната икономическа общност, посочи още министърът.

Първият ни дипломат изказа удовлетворение и от инициативата на България да бъде домакин на Глобалната среща на върха на ОИСР за уменията през 2028 г., което по думите му е още едно потвърждение за силния ни и дългосрочен интерес към сътрудничеството с ОИСР по тази важна тема.

Министър Георгиев заяви, че присъствието на генералния секретар на ОИСР е ясен знак за високото ниво на сътрудничество и за личния ангажимент към процесите на разширяване и утвърждаване на Организацията като глобална общност от 38 държави от пет континента, обединени от споделени ценности – демокрация, добро управление и устойчива, приобщаваща икономика. Оценяваме високо визията за разширяване на Организацията и приобщаването на повече държави към по-добри стандарти за управленски политики, а оттам – и към по-добър и качествен живот, допълни първият ни дипломат.

Генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман, който е на посещение в страната ни по повод представянето на третия икономически преглед на България, изнесе лекция на тема „България по пътя към членство в ОИСР“. Той благодари на министъра на външните работи Георг Георгиев за напредъка в работата по присъединяването на България към ОИСР и за това, че страната ни продължава в правилната посока.

“За мен е истинско удоволствие да бъда днес тук с вас, за да обсъдим пътя на България към присъединяване към ОИСР, напредъка, който постигнахме заедно до момента, както и ползите, които този процес носи и ще донесе на хората в България, както и на Организацията, заяви генералният секретар на ОИСР. Държавите членки споделят ангажимент към опазването на индивидуалната свобода, демокрацията, върховенството на правото, правата на човека и принципите на пазарната икономика, допълни Матиас Корман.

В събитието участваха ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ професор д-р Георги Вълчев, деканът на Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ доцент д-р Атанас Георгиев, директорът на Дипломатическия институт към министъра на външните работи Таня Михайлова, представители на дипломатическия корпус, държавни институции, академичните среди, преподаватели и студенти.