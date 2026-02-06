Детските хирурзи и ръководството на „Св. Анна“ не се разбраха

От 1 март всички спешни операции на деца от Североизтока ще поеме УМБАЛ „Св. Марина“

Екипът на отделението по детска хирургия във варненската МБАЛ „Св. Анна“ от 1 март ще работи в частната бургаска „Сърце и мозък“. Това стана ясно след след инициирана от ръководството на "Св. Анна" среща с напускащите лекарите.

На нея бе направен опит да се спаси отделението с гаранции, че екипът ще има възможност да оперира поне 3 пъти седмично, след като стана ясно, че именно рехавият график за интервенции и липсата на условия за развитие на младите лекари са причините за хвърлените оставки.

Консенсус обаче не бе постигнат. Дългогодишният началник на отделението д-р Румен Христов заяви, че няма връщане назад и решението не е провокирано от финансови причини, а е резултат от дългогодишни комплексни проблеми. По-късно от „Св. Анна“ съобщиха, че той има договорена специализация в чужбина.

Така от 1 март всички спешни операции на деца от Североизтока ще поеме УМБАЛ „Св. Марина“.





