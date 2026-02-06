Калоян Паргов, зам.-председател на БСП, пред „Труд news“: За БСП настъпиха отново събитията от 1997 г.

Винаги след участието ни в коалиционно управление е имало спад

Участието в това съвместно управление предизвиква негативно отношение към партията и противоречиви чувства вътре в нея - хем си харесваме работата на нашите министри и депутати, хем сме убедени, че управлението е било неуспешно. Това казва пред „Труд news“ зам.-председателят на БСП Калоян Паргов. Търсим го дни преди конгреса на партията, питаме го какви са шансовете на БСП да влезе в следващия парламент и защо преди изборите тръгват за сменят лидера си.

- Господин Паргов, независимо от обструкциите на 7 и 8 февруари БСП ще проведе конгреса си. Лидер или ликвидатор на партията ще избирате?

- Не бих потвърдил, че е имало обструкции, по-скоро имаше различно мнение. Бях част от изразителите на това мнение заради опасността конгресът да се превърне от обединителен в разединителен, какъвто най-често се наблюдава в историята на БСП през последните 35 години. Искам този конгрес да прояви мъдрост, сила и отговорност, а не победителят в него да се окаже в последствие победен, или както Вие казвате ликвидатор. Това ще зависи от волята на всички нас, не само от волята на победилия на конгреса, защото той сам не може да направи нищо. Чака го тежка задача. Много тежка. Още от първата минута след конгреса, той трябва да организира партията за влизане в предизборна кампания, което означава подреждане на листи, представители в секционни и районни избирателни комисии, формиране на кампания, на предизборни послания. Апропо, на конгреса се оказва, че предизборна платформа няма да има. Но ще приемем нещо, което е характерно за конгрес - нещо като манифест, подобен на това, с което градската организация излезе на местните избори през 2023 г. с Ваня Григорова. Не е толкова лошо, прилича му на един конгрес на БСП да има подобни документи. Но предизборната платформа ще бъде голямо предизвикателство.

- Да не би този път вместо 100 да има 200 точки?

- Не, не бива да има нито 200, нито 100 точки. Трябва да са не повече от пет ключови неща, за да разберат хората защо БСП иска подкрепата на тези избори.

- В крайна сметка идеята точно преди изборите да се излъчи ново ръководство на БСП може ли да се каже дали е опит БСП да бъде изкарана от блатото, или става въпрос за амбиции някой друг да реди депутатските листи?

- Изборът на председател сега по-скоро е ситуационен анализ и тактически подход, с който да се преброят и престроят редиците и лицата на БСП с оглед получаване на по-голям вот, позволяващ на БСП да премости четирите процента. Това е тактическо решение. Не е стратегическо и то не решава проблемите на БСП за в бъдеще. Част от кандидатите говорят за радикална промяна, други пък опитни членове на партията, говорят за дълбока промяна. Истината е, че дълбоката и радикалната промяна се случват след катарзис. Т. е. след ясно осъзнаване и осмисляне на ситуацията и обща воля за промяна, а не общо желание да сменим, както казва Румен Овчаров, една паница с друга паница, от гледна точка на присъствието във властта.

- Какво има в паницата на БСП?

- Почти нищо няма. И това е тежко наследство, тъй като БСП през последната година, освен да оправя бакиите, наследени от Корнелия Нинова, трябваше да се постегне организационно-политическо стабилизиране, да изчисти идейно-политически облика си, да преструктурира апарата си. Не успя да направи нищо това, улисана във властта.

- Не преувеличавате ли ролята на Нинова и какво направи Зафиров, за да спре обезличаването на партията?

- Опитът да се смени подходът на Нинова от популистка и тотална опозиция на всичко, което всеки път водеше до все по-нисък резултат, беше да направиш обратното с оглед ситуацията в държавата. Още повече, че БСП винаги е поставяла на първо място държавата и националния интерес, което както виждаме през последните 30 години не винаги е разчитано положително или подобаващо от избирателите, особено след участие в управлението.

- Вече знаете ли какво Ви донесе управлението с ГЕРБ и ИТН?

- Управлението с ГЕРБ и ИТН, както и всяко наше предишно управление с други партньори, не донесе на БСП възход. Винаги след участието ни в коалиционно управление е имало спад. Това изисква дълбок анализ на тази тенденция. Така беше 90-те години, така беше през първото десетилетие на новия век, така беше и през второто, така е и през третото десетилетие. Оправдано щеше да бъде, ако тези три неща, които посочих преди малко, бяхме ги свършили поне наполовина. Сега БСП щеше да е в друга кондиция и това щеше, поне донякъде, да оправдае от партийна гледна точка присъствието ни в управлението. Въпреки, че министрите на БСП, като гледам отчетите, свършиха немалко работа да рестартират държавата. Но както виждаме това не се оценява, както и не се оцениха и постиженията на тройната коалиция във всяко едно измерение - и геополитическо с приемането ни в ЕС, и финансово и социалното. Накрая, през 2009 г., Борисов победи.

- Колко са кандидатите за лидер на БСП?

- Със сигурност, поне 10 - 11. Хората номинират и една номинация да имаш, ставаш потенциален кандидат, а какво ще направи всеки един от номинирате ще стане ясно на конгреса.

- Може ли да кажете конкретно кои са основните кандидати?

- Заявки досега са направили Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Крум Зарков.

- Вие ще бъдете ли кандидат?

- Имам номинации, а решението си ще го заявя на конгреса. Първо ми се иска да имаме разговор за бъдещето на партията, който едва ли ще се случи. В последните 10 години рефлексът на БСП да се събужда, когато трябва да свали някого от власт или да възкачи друг на власт, доста добре работи, но всичко останало - като политика, като стратегия, като тактика, някак си остава на заден план, което за мен е и съществения проблем на партията, без значение кое е лицето начело.

- Какъв е този почин досегашните депутати да се отказват да влизат в листите с мотив, че дават път на младите. Всички ли ще се откажат?

- Някои твърдят, че е настъпил 10 ноември, когато БКП смени първия ешалон с втория и се преименува. Аз не бих казал, че е настъпил 10 ноември, по-скоро за БСП настъпиха събитията от 1997 г. Мога да направя паралел с настроенията към БСП тогава и сега, макар че не е съвсем точно, защото това са два коренно различни периода. Може би някои сравняват положението ни сега с 10 ноември, за да могат да оправдаят смяната на ешалоните. Но и след 10 януари 1997 г. имаше смяна на лицата и то доста съществена. Едни отстъпиха, други настъпиха.

- Сега какво ще се случи?

- Смяната на лицата е нормален и логичен процес. Но в ситуацията, в която сме, БСП не бива да се лишава от индивидуалния политически капитал на всеки един член на партията, на всяко едно от знаковите си лица, защото ще сбърка.

- Къде го виждате този политически капитал?

- Политически капитал е маркетингово понятие. Въпросният капитал съществува в по-малка или по-голяма степен при всеки един политик, в зависимост от неговия опит и постигнати резултати.

- Не е ли девалвиран този политически капитал на БСП?

- На част от лицата, със сигурност. И това е един тежък момент, в който някой трябва да направи крачка встрани. Но не по начина, по който БСП винаги го е правила - да се отърве от някого. Този процес в БСП - канибалския процес, партията го има в наследство.

- Президентът Румен Радев (2017-2026 г.) конкурент или евентуален партньор на БСП е?

- На изборите го определям като конкурент, по смисъла на обща електорална маса, за която се борим с него. След изборите, потенциален партньор по смисъла на много идеи и виждания, които сме споделяли, а пък и той е заимствал от нас. Не бива да се забравя, че той тръгна с нулев политически бекграунд. Ние го наситихме с наши политически послания, с наши идеи, които виждам, че той е доразвил в рамките на деветте години и ги използва.

- Имате ли вътрешно проучване, което казва колко процента ще Ви отнесе Румен Радев?

- Имаме, но проучването е от края на миналата година. В момента се чака проектът на Румен Радев да бъде обявен с име и програма и начин по който ще се яви на изборите, за да може социолозите да измерят нещо конкретно в реално време. До момента всичко е в сферата на хипотезите. Но като цяло се очаква да взема от всички.

- От Вас колко взема?

- След като са проучвания за вътрешна употреба, няма как да обявим, но ще вземе.

- Има ли организации в страната, които вече са обявили, че ще подкрепят на изборите проекта на Румен Радев?

- Не, но има такава опасност. Може да има такива нагласи, но може те да се променят в резулт на заявеното от него в национален ефир, че „няма ляво - няма дясно“. Нашите членове го считат за „нашия президент“, защото два пъти го издигахме и подкрепяхме. За това хората в БСП по презумпция го приемат за ляв човек и политик, а това не е точно така, както се оказва. И това може да повлия върху нагласата им дали да го подкрепят и на парламентарни избори.

- А отделни лица на БСП ще отидат ли във формацията на Радев?

- Сигурно ще се намерят желаещи, въпросът е дали той ще пожелае да ги вземе при себе си. Всеки носи отговорност за собствените си решения и дали да стане ренегат. Пред мен не стои подобна дилема. Моята партия е БСП.

- Кой ще е кандидатът на БСП за президент?

- Миналата година, обикаляйки в продължение на няколко месеца структурите на БСП, този въпрос го пуснах в обращение. Разбира се, Илияна Йотова изникна на първо място като вицепрезидент втори мандат. Влизайки в президентските одежди преди седмици, Йотова има всички шансове, защото, според мен, вече е с единия крак в балотаж. Въпросът е каква ще бъде конструкцията за издигане на кандидатурата ù, в която и БСП би се включила. Но тази тема ще е обсъждаме след парламентарните избори. Аз държа на моето предложение, което тогава лансирах пред членската маса и то се завъртя в публичното пространство, за г-жа Йотова като най-вероятен кандидат на БСП за предстоящите президентски избори.

- Наясно ли сте дали тя ще е партиен кандидат, или ще бъде издигната от Инициативен комитет?

- Това вече самата тя ще реши, съобразно ситуацията. На два пъти опаковахме президентската двойка Радев - Йотова под формата на Инициативен комитет и това беше успешно.

- Възможно ли е Йотова да получи подкрепа и от президентската формация?

- Ако формира Инициативен комитет, тя отваря ветрилото за подкрепа от целия политически спектър.

Калоян Паргов е роден през 1977 г. в Пловдив. Завършил е Втора английска гимназия “Томас Джеферсън” в София. Бакалавър е по Международни отношения и магистър по Европейска интеграция от УНСС. Доктор е по икономика от Стопанската академия в Свищов. На 9 март 2025 г. е избран от Националния съвет на БСП за заместник-председател по идейното и програмното развитие на партията. Член е на Националния съвет на БСП от 2012 г., а от 2013 г. до 2020 г. е бил член на Изпълнителното бюро. От 2013 г., в продължение на повече от 8 години е председател на най-голямата организация на партията - Софийската. 4 мандата е общински съветник в Столичния общински съвет, а от 2015 до 2022 г. - председател на групата на социалистите в СОС. През 2022 г. създава Стратегическия институт за национални политики и идеи - СИНПИ.