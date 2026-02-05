Дърпат спирачката на втората пенсия

Хората с по-големи суми ще получават по-бавно парите си

Няма да има възможност за бързо изплащане, ако средствата стигат за пожизнена пенсия

Промяната е по предложение на бранша

Възможността хората бързо да получат парите си за втора пенсия е отрязана. Това става с проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, който беше приет от социалната комисия към парламента по предложение от Министерски съвет. Част от хората ще трябва задължително да получават пожизнена пенсия, вместо бързо да изтеглят парите си, а частните пенсионни фондове години наред ще събират такси от тях.

В промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвидено пожизнена втора пенсия от универсален пенсионен фонд да получават хората, които имат достатъчно натрупани пари, за да взимат до края на живота си поне по 10% от минималната заплата към момента на отпускане на пенсията. При сегашната минимална заплата от 620,20 евро това прави по 62 евро на месец. В момента най-малката пожизнена пенсия е 15% от минималната пенсия за стаж и възраст (322,37 евро), което прави 48,36 евро.

В първоначалния проект за промени в КСО, който беше разработен от правителството в оставка, беше предвидено хората, чиито пари в универсален пенсионен фонд позволяват получаването на пожизнена пенсия в размер между 10 и 20 на сто от минималната заплата, да имат право на избор - за взимат пожизнена пенсия или разсрочено плащане. Тоест сами да решат дали да получават пожизнено по-малки суми всеки месец или да взимат по-големи суми, но в продължение на по-кратък срок, например 3-4 години. В окончателния вариант на промени в КСО, който е одобрен от Министерски съвет и внесен в Народното събрание, тази възможност е отпаднала. Тоест хората, които имат достатъчно пари в универсален пенсионен фонд (УПФ), за да получават пожизнено 10% от минималната заплата, няма да могат да вземат по-бързо парите си. Възможността за избор на хората е ограничена, а частните фондове по-дълго време ще взимат такси от осигурените граждани.

Промяната е направена след като от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване поискаха възможността за избор на гражданите да бъде премахната. Данните на пенсионните компании показват ясно изразени предпочитания за максимално скъсяване на срока на пенсионните плащания с цел получаване на по-големи суми през първите години след пенсиониране. Ако се запази възможност за избор за получаване на разсрочени плащания вместо пожизнена пенсия, кръгът на хората с пожизнена пенсия ще бъде силно стеснен, включвайки само тези, за които пожизнената пенсия е над 20% от минималната заплата, тоест над 124 евро, гласи становище на браншовата асоциация. За отпускането на тази пенсия ще бъдат необходими натрупани средства в индивидуалната партида в размер около 25 555 евро за жените и 23 688 евро за мъжете, показват изчисления на пенсионните компании. С оглед на размерите на средните и най-високите натрупвания по индивидуалните партиди в УПФ, можем да предположим, че процентът на осигурените, отговарящи на това изискване, ще е минимален, пише в становището на бранша.

Оказва се, че много малко хора могат да разчитат на пожизнена пенсия над 124 евро. За да вземе човек минималната пожизнена пенсия от 62 евро, е необходимо да има два пъти по-малко натрупани пари в УПФ, което прави 12 777 евро за жените и 11 844 евро за мъжете. Но и това е в пъти повече от средния размер на реално наличните пари по партидите на осигурените, което означава, че повечето хора и да искат няма да получават пожизнена втора пенсия.

Дават най-много до 50% от минималната заплата

Разсрочените плащания започват от 124 евро

Взимат парите си при 49,99% инвалидност

Месечният размер на разсрочено плащане от универсален пенсионен фонд при сегашната минимална заплата може да бъде между 124 евро и 310 евро.

Хората, чиито натрупани средства в универсален пенсионен фонд не стигат за пожизнена пенсия, но парите им надвишават трикратния размер на минималната работна заплата, ги получава разсрочено, гласят предложените промени в Кодекса за социално осигуряване.

Ако човек има натрупани в УПФ по-малко от трикратния размер на минималната заплата, ще получи парите си наведнъж при пенсиониране. При сегашния размер на минималната заплата от 620,20 евро, това означава, че ако човек има по-малко от 1860,60 евро в УПФ, ще вземе парите си наведнъж при пенсиониране.

В момента в Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвидено, че човек взима парите си наведнъж, ако за втора пенсия има натрупани под трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст, тоест има по-малко от 967,11 евро. А ако има над тази суми, но няма достатъчно средства, за да взима пожизнена пенсия в размер поне 15% от минималната пенсия, получава парите си на разсрочено плащане, гласят сегашните правила.

Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от 50 на сто от минималната заплата и по-малък от 20 на сто от нейния размер, предвиждат промените в КСО, предложени от правителството. При сегашния размер на минималната заплата това означава, че разсрочените плащания може да бъдат между 124 евро и 310 евро. Практиката на пенсионните компании досега показва, че хората предпочитат да взимат по-големи суми, но за по-кратък срок, отколкото по-малки суми, но за по-дълъг период от време. Сред причините за това е очакването на хората, че парите им ще бъдат изядени от инфлацията през годините.

Промените в КСО предвиждат, че ако човек получи трайно намалена работоспособност над 49,99 на сто има право да вземе еднократно или на разсрочено плащане натрупаните пари по партидата му в универсален пенсионен фонд.

Над 50-годишните в балансиран подфонд

Управляват парите ни според възрастта

Ще инвестират в злато

Идеята е хората да могат да избират между три подфонда.

Парите на осигурените в универсален пенсионен фонд (УПФ) да бъдат управлявани според готовността на хората да поемат риск в желанието така да имат по-висока доходност, предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване. Но с поемането на по-голям риск има и възможност за реализиране на по-големи загуби при срив на фондовите борси.

Проектът предвижда хората да могат да избират между три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Разликата между тях е, че в акции на фондовите борси ще може да бъдат инвестирани до 90% от активите на динамичния подфонд, до 55% на балансирания и до 25% на консервативния.

Проектът предвижда, ако човек не избере подфонд, да бъде разпределян служебно. В този случай, ако човек е до 50 годишна възраст ще бъде разпределен в динамичен подфонд, ако е над 50 години, но има повече от 3 години до навършване на години за пенсия - в балансира, а когато му останат под 3 години за пенсия - в консервативен подфонд.

Промените предвиждат универсалните пенсионни фондове да могат да инвестират и в борсово търгувани фондове, които например инвестират в злато или в акции от компании за добив на злато.

Пускат сайт за финансова грамотност

Инвестират в пътища парите на осигурените

Управляват 30 млрд. лв.

Част от парите на хората за втора пенсия ще може да бъдат инвестирани в пътища.

Парите на осигурените в универсални пенсионни фондове ще може да бъдат инвестирани в пътища и пристанища, предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване. Предвижда се възможност за разширяване на инвестициите в пътна, социална и образователна инфраструктура, каза зам.-председателят на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова по време на заседанието на комисията по труда и социална политика към парламента.

Фондовете няма да инвестират директно в инфраструктура, а си го представям чрез създаване на дружества, които да бъдат търгувани на Българската фондова борса, допълни тя. Така ще се развие и капиталовият пазар в страната. В редица страни от Европа пенсионните фондове са основен инвеститор в икономиката на съответната държава, обясни Диана Йорданова. Фондовете инвестират в пристанища, пътища, културни и социални институции. Такива възможности за инвестиции има например в Румъния, Италия, Франция и Гърция.

Промените в КСО засягат 5 млн. граждани, които имат спестявания в пенсионните фондове за 30 млрд. лв., каза председателят на социалната комисия към парламента Деница Сачева.

Промените в КСО предвиждат хората да могат да избират как да бъдат управлявани парите им. Някои депутати изразиха съмнение, че повечето хора имат достатъчно финансови познания, за да правят такъв избор. Към Министерство на финансите ще заработи сайт за финансова грамотност с въпроси за допълнителното пенсионно осигуряване, каза зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев.