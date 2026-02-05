Десислава Малинова, изп. директор на Здравната инвестиционна компания: Готови сме с поръчката за проектиране на детската болница

Работи се и по инженерната инфраструктура - ток, вода и канализация

С изпълнителния директор на Здравната инвестиционна компания разговаряме за сроковете за проектиране и строителство на дългоочакваната национална детска болница. Питаме защо за пореден път се отлага строителството ù, защо все още не е обявена обществена поръчка за проектиране и каква е прогнозната стойност на болницата. Научаваме, че има и доста проблеми с терена, отреден за строителство - липса на транспортна връзка, зелена зона, която ограничава мястото за строителство и денивилация от 9 метра.

- За пореден път се отлага строителството на детската болница, което трябваше да започне през март. Какви са причините?

- В никакъв случай няма отлагане и никой няма да допусне отлагане на каквото и да било, свързано с изграждането на Националната детска болница - един от ключовите приоритети на обществото ни. Говорим за етап от реализацията на мащабен проект, който не се изчерпва със сграда и оборудване, а включва инфраструктура, кадрово обезпечаване и създаване на устойчива база за развитие на медицинските кадри. Към момента сме в пълна готовност на заданието за проектиране, необходимо за обявяване на обществената поръчка. Паралелно с това Здравната инвестиционна компания работи по редица дейности, свързани с бъдещото функциониране на болницата - инфраструктурен достъп, инженерна обезпеченост, както и придобиване на сграда в съседство, в която се планира развитие на обучителен и развоен център. По отношение на проектирането - съгласно Закона за обществените поръчки всички процедури над 5 млн. лв. подлежат на предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки. Очакваме този процес да приключи, след което ще обявим обществената поръчка. Компанията се отчита пред Народното събрание ежемесечно за напредъка, като той включва както текущите дейности, така и разширяване на обхвата им. Сроковете заложени в т. нар. линеен график са индикативни, тъй като зависят от законоустановени процедури, включително предварителен контрол и възможни обжалвания. Твърденията за отлагане са манипулативни. Преди строителството задължително се преминава през проектиране. До момента са извършени множество подготвителни дейности. По договор с Европейската инвестиционна банка беше изградена концептуалната основа за това какво ще представлява и как ще функционира Националната детска болница. Направено е и подробно проучване на терена - допустим обем, височина и параметри на застрояване. Следващата стъпка е същинското проектиране в трите му фази - идеен, технически и работен проект.

- Кога очаквате да започне самото строителство и защо казвате, че сроковете са индикативни?

- Изграждането на Националната детска болница не е еднократен акт, а комплексен процес, който се развива паралелно в няколко направления. Както при всеки проект от подобен мащаб, сроковете са индикативни. След обявяване на обществената поръчка и изтичане на законовите срокове, в рамките до два месеца след приключването ù следва да бъде подписан договор с избрания изпълнител и да започне проектирането. Самото проектиране се очаква да бъде извършено в срок до 10 месеца. Функционалността на болницата вече е ясно дефинирана - разположение на отделенията и взаимодействието между тях. Необходимо е изработване на идеен проект, който да бъде съгласуван с лекарското съсловие, приет от компанията и от Министерството на здравеопазването. След това се преминава към останалите етапи, към разрешение за строеж и към строителство.

- Не разбрах защо не може да се обяви обществената поръчка за проектирането какво се чака от АОП?

- Съгласно Закона за обществените поръчки всяка поръчка с прогнозна стойност над 5 млн. лв. подлежи на задължителен предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки. Този контрол се отнася до законосъобразността на документацията. Законът е променен през 2023 г. и това изискване важи за всички подобни процедури.

- Откога чакате въпросното становище на АОП?

- В края на ноември получихме коментари, отстранихме техническите пропуски и от края на декември документацията е повторно входирана за окончателно становище.

- Колко средства има осигурени?

- Към текуща дата в компанията има налични над 47 130 000 евро.

- Ясно ли е как ще се финансира дейността на болницата?

- Моделът на финансиране ще бъде определен след извършване на анализ на възможните източници. Заданието за този анализ е готово и се водят разговори той да бъде извършен от Европейската инвестиционна банка, тъй като е стратегически за страната и ще постави основите на промяна в начина на финансиране на детското здравеопазване в България.

- Колко и какви отделения ще има болницата?

- При изграждането на лечебно заведение ключовият елемент е структурата. По договора с Европейската инвестиционна банка белгийско-испанският консорциум IDOM, съвместно със специалисти от Министерството на здравеопазването и Обществения съвет, прие структурата, обхвата и капацитета на болницата, както и функционалността на клиниките и отделенията. Болницата ще включва 26 отделения и клиники за активно лечение на деца, 38 диагностично-консултативни кабинета, дневна болница с терапевтична и хирургична насоченост и дневна болница за деца с психиатрични проблеми. Планирани са училище, център за физиотерапия и рехабилитация и обучителен център. Предвидени са 20 операционни, реанимация с 40 легла, диализен център, образна диагностика и нуклеарна медицина - пълен спектър от здравни услуги за децата.

- Ще бъдат ли събрани на едно място всички клиники и отделения, разпръснати из различни болници в София?

- Към момента не може да се даде окончателен отговор. Със сигурност болницата по педиатрия „Проф. Иван Митев“ ще се влее изцяло в новата Национална детска болница и ще бъде нейният гръбнак. Планира се и пребазиране на детската онкохематология. В Министерството на здравеопазването вече бяха проведени срещи с ръководствата на част от лечебните заведения с педиатрични отделения в София. Обсъждат се различни модели, но най-важното е, че медицинското съсловие подкрепя проекта.

- Детските отделения от „Пирогов“ ще се влеят ли в националната болница?

- Водят се разговори, но окончателните решения предстоят. Вземането на категорични решения днес за период след 3-4 години не би било отговорно. В „Пирогов“ има ключиви педиатрични структури, като Отделението по изгаряне и пластична хирургия при деца и Педиатричното отделение при Спешния център, които се предвижда да бъдат запазени.

- До терена, където ще се строи болницата няма транспортен достъп. Как решавате този проблем?

- Теренът има сериозни предизвикателства. Визата за проектиране позволява застрояване само на половината от него, а останалата част е зелена зона, което ограничава обема и височината на сградата. Съществен проблем е и липсата на транспортен достъп. Затова, съвместно с Министерството на здравеопазването, работим активно по решение, тъй като болница без път не може да функционира. Предвидената улица „Харманлийско въстание“ няма капацитет да поеме необходимия трафик, поради което фокусът е насочен към околовръстния път и изграждането на Западната тангента. Подписано е споразумение със Столична община и АПИ. Допълнително се работи и по инженерната инфраструктура - ток, вода и канализация. Електрозахранването ще бъде от две подстанции, като се водят преговори за изграждане на подстанция за нуждите на кв. Горна баня, за да се гарантира непрекъсваемостта на работата.

- Казахте, че половината терен по плановете на София е отреден за зелена зона. Какво има там?

- Парк с висока дървесна растителност. Цялото строителство трябва да бъде концентрирано в допустимата за застрояване част. Денивелацията е сериозна - около 9 метра от единия до другия край. Това изисква паралелна работа по проектирането и съпътстващите дейности.



- Ще се наложи ли промяна в етажите на болницата заради това, че половината терен е зелена зона и там не може да се строи?

- Общият устройствен план предвижда максимално застрояване до 20 метра височина или пет болнични етажа.

- Реалистично ли е това, което министър Силви Кирилов казва - строителството ще започне през втората половина на годината?

- Ако всички процедури приключат в срок, това е възможно. Всичко зависи от процедурите по обществените поръчки, където има законоустановени срокове, изисквания, възможности за обжалване и т. н. Това са процеси, които няма как да бъдат предвидени и предварително заложени в график.

- Има ли политически опити да се възпрепятства строителството на болницата?

- Не мога да коментирам дали има политически опити. Спрямо компанията такива няма. Важно е да не се допуска манипулиране на обществото. България има неуспешни опити в миналото и именно затова днес е необходима последователност и изграждане наново на обществено доверие. Когато в медийното пространство се появяват заглавия като „Детската болница пак забоксува“ или „Детската болница остава мираж“, каквито срещнах през последните дни, това със сигурност руши доверието в този дългоочакван проект.

- Вие имате ли обяснение защо досега не се е случило изграждането на такава? Кой пречи?

- Мога да коментирам процесите след определянето на терена в Горна баня в края на 2022 г. Организацията е сложна както заради процедурите по определянето на структурата, обхвата и капацитета на болницата, така и заради особеностите на терена. Това е един наистина мащабен проект. Да, той отнема време, изисква консенсус, планиране, множество паралелни процеси, но смятам, че всички предприети стъпки до момента са навременни и адекватни за мащаба на проекта.

- Бихте ли казала каква е прогнозната цена - наистина ли е 1 млрд. лв.?

- Прогнозната стойност е 382 млн. евро без ДДС. На етап проектиране бяха направени пазарни проучвания, които показаха по-ниски нива от първоначално заложените. Цената за проектиране ще бъде до 5 млн. евро вместо първоначално предвидените близо 7 млн. евро, което вече води до спестяване от около 2 млн. Евро.

- Какво стана с обществения съвет в крайна сметка?

- Членовете му подадоха оставка и изложиха аргументите си публично. Министерството на здравеопазването и компанията научиха за това от медиите. Последващ контакт няма.

- Т. е. към момента няма обществен съвет?

- Няма.

- Имате ли намерение да се създаде нов или да се възстанови досегашния?

- Това е решение на Министерството на здравеопазването. Както то, така и ЗИКДБ изразихме благодарност към работата на Обществения съвет, защото със съвместни усилия бяха финализирани ключовите документи, които определят рамката и параметрите на бъдещата детска болница. За следващите етапи поа изграждането на болницата ще разчитаме още повече на лекарското съсловие и професионалните организации, които ще имат ключова роля в предстоящите процеси.

- Колко хора са назначени в Здравната инвестиционна компания?

- Към днешна дата списъчният състав е 11 души, от които трима са членове на Съвета на директорите. Част от служителите са на непълен работен ден.

- Периодично се повдига въпроса, че болницата не се строи, а се харчат пари за заплати на назначените в инвестиционната компания - имате назначен дори човек за връзки с обществеността и протокол.

- Един човек на непълен работен ден, който отговаря не само за връзките с обществеността, а и за актуализирането на сайта на компанията, така че дейността ни да бъде видима и прозрачна. Важно е да се отбележи, че дружеството приключи 2025 г. на печалба, което означава, че освен разходи за издръжка, компанията генерира и приходи.

- От какво са тези приходи?

- Това са финансови приходи от наличните средства. След проведена процедура за избор на банки бяха договорени добри условия по депозитните сметки, което позволи приходите да покриват разходите на дружеството.

Нашият гост

Десислава Малинова е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на “Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД и ръководи реализацията на проекта за Националната многопрофилна детска болница.

Има над 20 години управленски опит в сферите на здравеопазването и корпоративните финанси, с експертиза в стратегическото планиране, структуриране и финансиране на проекти и управлението на големи организации.