Политики на „доверие“ години наред игнорират сигнали за измами от сомалийците в щата

Тръмп публично нарича случващото се в Минесота „хъб за пране на пари“ и „убежище за гангстери“

Минесота, доскоро символ на американската учтивост и социална стабилност, се превърна в началото на 2026 г. в сцена на остри сблъсъци между федерални агенти на ICE (Immigration and Customs Enforcement - Имиграционна и митническа охрана на САЩ) и протестиращи в сомалийските квартали на Минеаполис.

Операция „Metro Surge“ - най-мащабната имиграционна акция в историята на щата - доведе до хиляди арести, рейдове в молове като Karmel Mall и Star City Mall, сблъсъци с протестиращи и трагични инциденти, включително смъртта на двама американски граждани, които опитваха да се намесват в работата на федералните служби. Губернаторът Тим Уолц, бившият кандидат-вицепрезидент на Камала Харис, както и кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей осъдиха операцията като „хаос“, „окупация“ и „расово профилиране“, но федералното Министерство на правосъдието вече ги разследва за възможен заговор за възпрепятстване на правоприлагането. Това не е случайно стълкновение - то е кулминация на десетилетен процес, започнал с масовото преселване на сомалийски бежанци през 90-те години и завършил с мащабни измами с държавни помощи за милиарди долари.

Сомалийската общност в Минесота е най-голямата в Съединените щати - над 80 000 до 100 000 души, според оценки на местни лидери дори до 160 000. Първите вълни пристигат след разпадането на сомалийската държава и гражданската война в началото на 90-те. Федерални програми за преселване на бежанци, подкрепени от църковни организации и тогавашната демократическа администрация, насочват хиляди към Минесота заради работни места в месопреработвателните заводи и относително либералната социална политика на щата.

Районът Cedar-Riverside в Минеаполис бързо се превръща в „Малкия Могадишу“ - квартал с над 90 джамии, халал магазини, сомалийски ресторанти и културни центрове. Вторичната миграция от други щати и семейното събиране допълнително увеличават броя. Към 2025 г. над 58% от сомалийците в щата са родени в САЩ, но културната и социалната изолация остава дълбока, а бедността засяга 36% от тях - повече от три пъти над националния показател за бедност. Не е случайно, че Сомалия е един от епитомите на провалена държава в глобален мащаб. Когато хората, съставляващи тази държава, отидат другаде, но емоционално и ментално остават в Сомалия, те не се претапят в новия си дом, те пренасят стария със себе си.

Измамите избухват с пълна сила през 2020-2021 г. с най-големия случай - Feeding Our Future. Неправителствената организация, ръководена от Ейми Бок, която не е сомалийка, но в цялата схема има широко участие на сомалийци, присвоява над 250 милиона долара от федерални средства за детски хранения по време на пандемията. Документи са фалшифицирани, обекти не съществуват, парите отиват в чужбина или за луксозен живот. Според Министерството на правосъдието на САЩ са обвинени 78 души, от които 72 от сомалийски произход; над 60 са признали вина или са осъдени. През март 2026 г. Eйми Бок е призната за виновна по всички обвинения, включително измами с финансови инструменти и заговор за ограбване на държавни ресурси, а федерален съдия наскоро одобри конфискация на активи за 5,2 милиона долара - включително луксозен автомобил и 3,7 милиона в банкови сметки и луксозни стоки.

Следват други схеми. В програмите за Medicaid (HCBS, PCA, EIDBI и още 14 услуги) федералните прокурори оценяват потенциалните измами на до 9 милиарда долара от 2018 г. насам - половината от общия бюджет за тези програми. Детски грижи и субсидии също са засегнати: вайръл видеоклип на Ник Шърли от декември 2025 г. показва подозрителни практики в сомалийски центрове, където се фактурират услуги по гледане на деца без обаче да има каквито и да е било деца. Според одити и разследвания на щатския одитор и федералните власти, измамите са системни - компании се регистрират, фактурират милиони за несъществуващи услуги, парите се прехвърлят в Сомалия или се използват за лични нужди. Повечето обвиняеми са от сомалийската общност. Щатската администрация на Уолц реагира бавно: задачи сили, одити, замразяване на програми - но едва след като федералните агенции и медиите вдигат шум. Както каза тези дни добрия сенатор Джон Кенеди пред Шон Ханити по „Фокс“ - Уолц се е научил да лъже преди да се е научил да говори и е по-малко мъжествената версия на Хилъри Клинтън.

Тази системна злоупотреба не е изолирана. Тя е пряк резултат от политики на „доверие“ и „градове-убежища“, които години наред игнорират сигнали за измами. Хора, които бият тъпана за злоупотребите от години твърдят, че предупрежденията са били потушавани, а организации като Feeding Our Future дори са съдили щата с обвинения в „расово дискриминация“, за да продължат схемите. В този контекст позицията на губернатора Тим Уолц и кмета Джейкъб Фрей е повече от неадекватна - тя е опасна. И двамата последователно представят операцията на ICE като „расово профилиране“, „окупация“ и „терор“. Уолц активира Националната гвардия на щата (на щатски разноски) уж за „обществена безопасност“, но всъщност за да противодейства на федералните агенти. Фрей призовава за „мир“, но едновременно обвинява федералните агенти в „хаос“ и дори заявява публично „Get the f**k out of Minneapolis“. Което не знам дали следва да се превежда. И двамата са под федерално разследване от Министерството на правосъдието за възможен заговор за възпрепятстване на имиграционното правоприлагане - включително чрез публични изявления, които насърчават съпротива, и политики, които освобождават стотици криминално проявени нелегални имигранти обратно на улицата. Според данни на федералните служби, от началото на мандата на Тръмп, Уолц и Фрей са освободили близо 470 криминално проявени нелегални имигранти, включително убийци и насилници.

Президентът Доналд Тръмп и администрацията му реагират решително. Операция „Metro Surge“ започва през декември 2025 г. с над 2000 федерални агенти - най-голямата имиграционна операция в историята на САЩ. Целта е ясна: нелегални имигранти, криминално проявени, участници в измами да бъдат подведени под отговорност. Арестувани са хиляди, включително десетки с криминални досиета - убийци, изнасилвачи, педофили, членове на банди. Прекратен е временния закрилнически статут на сомалийците. Тръмп публично нарича случващото се в Минесота „хъб за пране на пари“ и „убежище за гангстери“, а част от сомалийската общност определя като „отпадък“, който „разкъсва“ щата. Сблъсъците са неизбежни, когато протестиращи обграждат агенти, хвърлят предмети и се опитват да попречат на арести. Трагичните смъртни случаи са болезнени, но при обстоятелства, в които агентите са били заплашени.

В крайна сметка случващото се в Минесота е огледало на по-широк проблем: либералната политика на „отворени граници“, „доверие“ към определени общности и „убежища“ доведе до системни измами за милиарди долари, източване на данъкоплатците и паралелни общества, в които законът не важи еднакво. Губернатор Уолц и кметът Фрей, вместо да решат проблема, го прикриваха, използваха го за политически цели и дори се противопоставиха на федералната власт. Президентът Тръмп и ICE правят точно това, за което са избрани: защитават американските данъкоплатци, възстановяват върховенството на закона и спират злоупотребите. Операцията може да е шумна и болезнена, но тя е необходима хирургическа интервенция върху гангрена, която местната власт години наред оставяше да се разраства. Ако Минесота иска да се върне към нормалността, трябва да приеме факта, че федералната намеса не е „окупация“ - тя е спасение. Това е par excellence разчистване на либералните авгиеви обори.

Благодаря ви за вниманието по този въпрос.