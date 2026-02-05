България е в топ 20 в света по бизнес среда

Лесен е достъпът до кредити

Ниските данъци са сред факторите за челната позиция

България заема 18-о място в света и 10-а позиция в Европа сред 125 държави в тазгодишното издание на индекса за бизнес среда, изготвен от “СтартъпБлинк” (StartupBlink). Общият резултат на страната ни е 73,631 точки, което є отрежда най-добрата позиция в Югоизточна Европа.

Сред европейските държави пред България в класацията са Великобритания (3-то място с 93,9 точки), Швейцария (4-то място с 86,901 точки), Нидерландия (7-о място с 85,715 точки), Естония (10-о място), Швеция (12-о място), Люксембург (13-о място), Ирландия (14-о място), Кипър (15-о място) и Белгия (16-о място).

България заема добро място в класацията благодарение на финансовите условия за правене на бизнес. Страната заема предна позиция в категорията “Данъчно облагане”, където е класирана на второ място в ЕС. По показателите “Лихвен процент и достъп до кредит”, “Корпоративен данък” и “Данък върху доходите на физическите лица” България е сред най-добре представящите се 25% от държавите в индекса.

В доклада се посочва, че България има потенциал за допълнително подобрение в категорията “Регулация и управление”.