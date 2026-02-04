Когато университетите се превръщат в лаборатория за идеологии: Тръмп срещу „woke“

Ценности като свобода на словото и обективност постепенно бяха заменени от идеологиите

Висшите училища, призвани да създават и възпитават критично мислещи лидери, започнаха да произвеждат идеологически кадри, нетърпящи друга позиция

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че иска 1 млрд. долара обезщетение от Харвард, като в пост в своята социална мрежа Truth Social отхвърли информацията на „Ню Йорк Таймс“, според която Белият дом се е отказал от първоначалните си претенции за 200 милиона долара. Тръмп беше категоричен, че правителството възнамерява да прекъсне и всякакви по-нататъшни връзки с образователната институция.

Конфликтът между новата администрация и университетът се корени в обвинения за неспособност да се защитят еврейските студенти по време на протести, както и в налагането на „woke“ идеология. Освен в антисемизъм американският президент обвини ръководството на Харвард и в „хегемонни незаконни действия“. Оттам отхвърлят всички обвинения, но в действителност през последните две години на територията му имаше редица пропалестински протести, на които спокойно и без съответната реакция от администрацията на заведението, се развяваха крайни антисемитски лозунги.

Исканията на американския президент към един от бастионите на либералната идеология и пропаганда включват и промени в ръководството, както и в процедурите за прием на студенти. Стигна се и до прекратяване на грантове в размер на 2,2 милиарда долара, като съществува и реалната заплаха да се отнеме данъчния статут на Харвард като нестопанска организация.

Миналата година министерството на вътрешната сигурност на САЩ обяви, че ще отнеме достъпа на институцията до програмите за студентски визи, като Тръмп блокира издаването на визи за чужди студенти, желаещи да учат или да участват в програми за обмен в университета от Бръшляновата лига, като се обоснова, че ако се позволи този прием, това би „застрашило националната сигурност“ на страната. Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати (DHS) обяви, че отнема сертификацията на Харвардския университет по програмата за чуждестранни студенти и обмен (SEVP). Малко след това федерален съдия в Масачузетс издаде временно спиране на решението, след като университетът подаде съдебен иск срещу забраната, но въпросът все още не е окончателно разрешен.

Действията на новата американска администрация засегнаха и няколко други университета. Причините отново са пропалестинските протести, както и радикално левите идеологии, които въпросните институции подкрепят активно. Вече има постигнати споразумения с Колумбийския университет, който миналото лято се съгласи да изплати 200 млн. долара и прие правила, според които етническият произход няма да бъде фактор при прием на студенти или назначаване на служители, а университетът в Пенсилвания обяви, че ще забрани на транссексуални жени да участват в женски спортни състезания.

Още с встъпването си на власт, Тръмп подписа и указ, с който прекрати държавната помощ, предоставяна на транссексуални непълнолетни за финансиране на операции, касаещи т. нар. „преход на дете от един пол към друг“. Тези действия бяха част от обявената още по време на предизборната му кампания борба срещу джендър идеологията, която бива активно прокарвана през последните десетилиетия именно и в някои от посочените университети, които традиционно подкрепят и поощряват леви и крайно прогресивни идеи.

Говорим не просто за висши учебни заведения, а за най-елитните сред тях, част от Бръшляновата лига, които винаги са били еталон за качество и са подкрепяни от държавата. Това означава милиони федерално финансиране и свобода на действията, но резултатите бяха прокарване на различни идеологии, които се превръщат в политики и излизат от кампусите. Въпросните университети формират бъдещия елит, който след това залива медиите, големите корпорации и върховете на държавата. И на практика федерални пари финансират вредни идеологии - което беше факт дълги години.

Превръщането им в лаборатории за социални експерименти доведе до създаването на DEI офиси (Diversity, Equity, and Inclusion - Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване), чиито фокус беше създаването на „по-справедлива, разнообразна и приобщаваща работна среда“. За да може да функционират, означаваше да се откриват непрекъснато проблеми. Стигна се до автоцензура, изгонени лектори, забранени теми, поставянето на ЛГБТИ флагове на образователни институции, редом до националното знаме на страната.

В този контекст сблъсъкът между администрацията на Тръмп и университети като Харвард не е просто политически или финансов спор, а симптом на много дълбок и сериозен проблем - подмяната на академичната мисия с идеологическа доктрина. Когато елитни образователни институции престанат да бъдат места за свободно търсене на истината и се превърнат в крепости на крайния прогресивизъм и радикалното ляво, резултатът е неизбежен: автоцензура вместо дебат, активизъм вместо знание. Висшите училища, призвани да създават и възпитават критично мислещи лидери, започнаха да произвеждат идеологически кадри, нетърпящи друга позиция.

Американските елитни университети отдавна не са бастиони на знанието, а фабрики за идеологическо възпитание. Под думи и изрази като „приобщаване“ и „социална справедливост“ наложиха крайно прогресивни политики, които наказваха и продължават да наказват инакомислещите, като ликвидират академичната свобода. Радикалното ляво не просто завладя кампусите, а ги използва като плацдарм, от който изстрелва активисти към върховете на държавата. И вместо толкова престижните образователни институции да учат младите да мислят, ги учеха и учат какво да мислят. Преди втория мандат на Тръмп идеологическият екстремизъм на практика беше институционализиран и много щедро финансиран.

Този процес - на промиването на мозъците на младите, не просто ерозира американската академична система, а подкопа основите на западния свят, защото от САЩ започва всичко - и когато те произвеждат елит, възпитан в идеологии вместо в критично мислене, последиците не остават в рамките на кампусите и държавата. Произвежда се скопено и промито глобално лидерство, което пряко рефлектира и върху немалка част от света.

Ефектът не е само институционален, а и културен: ценности като свобода на словото и обективност постепенно бяха заменени от идеологиите. Елити, възпитавани в рамките на тази рамка, влияят върху медиите, политиката и бизнеса. Всички виждаме какво се случва(ше) през последните десетилетия, как беше завладяно и контролирано медийното съдържание, международните организации и цялата корпоративната култура.

Борбата на Тръмп срещу институционализирания прогресивизъм е не просто вътрешнополитическа акция, а опит да се запази способността на САЩ да създават лидери, които мислят критично. Обратното означава подкопаване на устойчивостта на свободния свят и на демокрацията. И това не е клише, а горчивата реалност.