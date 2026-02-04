Интересни януарски данни за енергетиката на Европа

Въпреки непрекъснатите инвестиции и новите мощности, ВЕИ практически не променят производството си

Тази година януари се оказа почти нормален зимен месец в Европа. Най-сетне континентът видя малко повече студ и сняг. Енергийната система реагира както може да се очаква - с ръст на потреблението.

Сравнение между януари 2025 и 2026 г. показва следното:

Голямата разлика идва от ТЕЦ на природен газ, които тази година произвеждат с 27% повече електричество, отколкото през 2025 г..

Въглищните ТЕЦ (черни и лигнитни) остават стабилни без съществено изменение на производството въпреки намаляването на наличните мощности. По време на студените периоди те отчитат най-голям ръст на натоварването.

Ядрените централи дават по-малко от миналата година, като основната причина са затварянията в Белгия. Уж говорим за нови проекти, но реално в Европа все още се затварят работещи ядрени централи.

Въпреки непрекъснатите инвестиции и новите мощности, ВЕИ практически не променят производството си.

Накрая ясно се вижда, че ТЕЦ на изкопаеми горива са тези, които скачат от 79 TWh (33.1%) на почти 91 TWh (36.3%), тоест те осигуряват не само ръста на потреблението, но и заместват отпадането на част от ядрената енергия.

Ядрената сила Франция си остава големият износител на електроенергия в ЕС. Следват я Швеция, Нидерландия и Норвегия. Изумително висока позиция сред износителите заема Гърция, която отчита нетен износ от 1,240 GWh. Част от него е за съседна България, която вече (за разлика от януари, 2025 г.) е нетен вносител с -276 GWh за месеца. Разликата идва от големия брой газови ТЕЦ в Гърция, които работят за сметка на намалената работа на нашите лигнитни ТЕЦ.

Важно е да се отбележи, че газохранилищата в ЕС се изчерпват с изключителни темпове - към 1 февруари са запълнени само 40%, което е много ниско ниво за последните години. Впечатление прави Германия, където запълването вече пада на 30%. Това се случва въпреки рекордния внос на втечнен природен газ в Европа. Освен много газ от САЩ, това включва рекорден внос на ВПГ от Русия (2.3 bcm за месеца), както и увеличени доставки през Турски поток (1.73 bcm).

Ако студеното време се задържи, недостигът на газ може да наложи ограничения върху потреблението на големите индустрии в Германия - като BASF и ThyssenKrupp. Такава възможност вече се коментира по медиите там.

Това е положението и то не може да бъде променено със силата на желанията и обещанията на активисти и политици.