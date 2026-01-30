Илияна Йотова и тестът за президент

На истинско изпитание е подложена първата жена-президент на България Илияна Йотова по-малко от седмица след като встъпи в длъжност

В едно силно фрагментирано общество, в което правителството подаде оставка, по улиците периодично се свикват протести и дори международното положение е силно разклатено, българският президент трябва да внесе спокойствие и стабилност като постигне консенсус при свикването на извънредни парламентарни избори и назначаването на служебно правителство.

Илияна Йотова безспорно има качествата на консенсусна личност и обединител. Пролича си още от първите дни, в които пое кормилото на „Дондуков 1”. Нито един от играчите на политическия терен не се изказа негативно по неин адрес. Новият държавен глава се раздели с добро със своя предшественик Румен Радев, когото честно казано имаше пълното право да критикува заради сложната ситуация, в която я остави. В същото време Йотова посрещна на крака пред входа на президентството всички представители на т.нар. „домова книга“ за служебен премиер. В това число председателя на парламента Рая Назарян, която е от най-ярките представители на досегашното мнозинство, доминирано от ГЕРБ. Опозиционните сили в лицето на „Възраждане”, „Меч”, „Величие” и дори вечно недоволните и търсещи си оправдание ПП-ДБ също изразиха уважение и позитивизъм по адрес на новия държавен глава.

За момента Йотова показва всичко това, което липсваше в президентството през последните години – диалогичност, спокойствие и уважение към институциите. По тази линия може да се твърди, че член 92, алинея 1 от Конституцията е напълно спазен. Той гласи: „Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения”.

В главата с правомощията на президента в основния закон на България, обаче има още един член, който за съжаление наскоро беше силно преформатиран от една групичка пишман-юристи. Става въпрос за избора на служебен премиер и т.нар. „домова книга” от публични длъжности, от които президента е длъжен да избере шеф на правителството.

В началото Йотова бе с ограничени възможности, тъй като повечето кандидати отказаха, но след последните консултации се оказа с пет имена от „домовата книга“, които отговориха положително. Четирима от които без всякакви правни или морални дилеми за заемането на поста „служебен премиер“.

Различно стои обаче въпросът за консултации с отстраненият от длъжността подуправител на БНБ Андрей Гюров. Той де юре в момента дори не би трябвало да е част от „домовата книга“, защото – макар да обжалва отстраняването си, тъй като, според мненията на юристи, е в невъзможност да изпълнява функциите на подуправител (поради предварителното изпълнение на решението на БНБ за прекратяване на мандата му, потвърдено окончателно от ВАС на две инстанции).

Може, разбира се, да се отдаде тази стъпка на желанието на Йотова да проведе среща с всички имена от „домовата книга“ или да си гарантира, че ще има поне един от списъка, който ще е съгласен да заеме поста. Както всички видяхме, Андрей Гюров искрено желае властта и няма никакви морални скрупули да заеме поста, въпреки реалния риск неговото обжалване да бъде отхвърлено от съда, той да се окаже неправомерно назначен за служебен премиер и оттам всички решения на служебното правителство, в това число и по провеждането на изборите, да се окажат нелегитимни. Гюров е и ярка партийна фигура от ПП-ДБ, което също не кореспондира с изискванията на поста „служебен премиер“. Днес вече няма неизвестни - освен Гюров, още четирима дадоха съгласието си да заемат поста на служебен премиер - Мария Филипова, Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева. При това техните кандидатури са безспорни, без правни проблеми. С проблеми остава само Андрей Гюров.

Освен като два мандата вицепрезидент, евродепутат и депутат в Българския парламент, Илияна Йотова има професионален опит и като журналист и пиар. По тази причина със сигурност тя си дава сметка, че предстоящото й решение дали в крайна сметка да го назначи за служебен премиер, ще има ярко отражение за бъдещето. И не само бъдещите няколко месеца, в които ще се проведат избори, а нейното бъдеще като цяло. Каквото и да си говорим, служебното правителство и честното провеждане на изборите, са функция на президента и колкото и да се прекърпва Конституцията, накрая успехът или провалът на този бурен период в обществения живот, се пише на личната сметка на държавния глава, а не на служебния премиер.

Едва ли някой има съмнение, че Илияна Йотова ще се кандидатира за президент на редовните избори тази есен. Тя просто е задължена да го направи. Визитката й, характерът й и поведението, което демонстрира към момента показват, че тя може да бъде един достоен държавен глава. Всичко зависи от това, как ще упражни правомощията си сега. Съдбата й поставя едно истинско изпитание за интегритет и тест за умения на обединител. Тест, на който, ако се провали, оставайки в сянката за предшественика си Румен Радев, нищо чудно да й коства иначе така подхождащата й роля на държавен глава-обединител. Но, ако върне нормалността в държавата - с голяма вероятно това ще й позволи да постигне пълен президентски мандат на следващите президентски избори.