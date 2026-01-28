Темата за федерализацията е новият най-важен дебат в Европа

България трябва да знае дали е "за" и при какви условия ще направи компромис

Прекрасно е това, че Асен Василев повдига въпроса за федерализация. Аз съм против, по принцип, макар да е сложен въпрос и самата „федерация“ още не е ясно какво е. Това просто е новия и най-важен дебат в Европа. Федерализация ще промени цялата структура на ЕС и дори да не го говорим и да нямаме позиция, нещо ще се случи.

Дори ще кажа, че искам Асен Василев да влезе в парламента с двойно повече депутати от ДБ и да вземе неочаквано висок резултат. Не властта, но да има присъствие и да започне да говори за еврофедерализъм. Ако може и други депутати от партии да са за „Европа на нациите“. За да сложим въпроса с федерален ЕС на масата и да започнем да го обсъждаме. Когато дойде време да се прави нов договор, върху който и ние ще си сложим подписа, България трябва да знае дали е „за“ федерализация и при какви условия ще направи компромис.

Понеже знам, че ме следват повече евроскептици - през 2020 година като България влезе в ЕРМ-2 и де факто гарантира еврото, масово хората не се интересуваха, защото не се говореше по въпроса. Това рискуваме да стане и сега.