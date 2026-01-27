Батериите ще стават само по-евтини. Дали?

2026 г. ще бъде много интересна за тези индустрии

Свикнахме с идеята, че технологичното развитие ще води до ежегодно поевтиняване на батериите. Историята засега го доказва (с изключение на 2022 г.), но никой тренд не е вечен, нито пък представлява гаранция за бъдещето.

Постигането на политическите цели за рязко увеличававане на броя на електромобилите и широкото навлизане на съхранението в електроенегетиката е изцяло зависимо от спада в цените на батериите. Пред това обаче застават две сериозни препятствия.

Първо, цените на батерийните (Li, Ni, Co) и електрическите (Al, Cu, Ag) метали отново тръгнаха нагоре и то с безпрецедентна ярост. Припомням, че суровините вече представляват около 60% от себестойността на батериите. Давам за пример само лития, който е основният метал в доминиращите литиево-йонни батерии. Цената му вече е 3 пъти по-висока от дъното през лятото на 2025 г.

Второ, Китайската комунистическа партия поема курс на вкарване на малко икономическа логика в развитието на батерийната индустрия на страната. Оказва се, че дори и китайските производители ще трябва да работят на печалба, което значи да ограничат безкрайните инвестиции и ценовата война помежду си. Това също би трябвало сериозно да вдигне цените.

Подобно е положението и сред производителите на електромобили и фотоволтаични панели в Китай. Там също се работи на загуба, има огромни свръхкапацитети, а цените на суровините силно тласкат себестойността на продукцията нагоре. А ударът на среброто, което е критично важно във всички тези производства, тепърва ще бъде усетен.

