Демократичната общност

Д-р Петър Берон

Демокрацията се вихри навсякъде, особено в Демократична република Конго и прочее процъфтяващи самозвани демокрации

Голяма работа е да си демократ! Половината от североамериканците (защото и десетки други народи са обитатели на двата американски континента) са демократи (не че другите не са !), а другата половина са републиканци (сякаш демократичната половина са монархисти!).

Диплома за демократ няма, само членска книжка - може да си просто демократ, или социалдемократ, християндемократ, радикалдемократ и други, които паразитират върху хубавата дума, тя на български значи „народовластие“.

Малцина знаят какво е представлявала демокрацията на древна Гърция. Събирали се на агората (площада) без оръжие свободните мъже и обсъждали въпросите на полиса (града). Те се наричали „политес“. Имало и малък брой философи и други шашковци, които не се интересували от градските работи. Тях наричали „идиотес“ За мнението на разните роби, илоти, жени и прочее никой не се интересувал. Мъжете дискутирали открито, имало пълна демокрация. Накрая решенията се взимали от архонти, олигарси и тирани. Да ви напомня, че това е преди 2500 години. Сега е друго - поне жените си приказват колкото искат, че оглавяват и Европейския съюз, и Европейския парламент, и Световната банка, и Международния валутен фонд, в някои държави стават и военни министри (резултатите се виждат). Демокрацията се вихри навсякъде, особено в Демократична република Конго, Корейската народнодемократична република и прочее процъфтяващи самозвани демокрации.

Абе добре си е да се закичиш с прозвището Демократична общност, като изключиш от нея милионите твои съграждани, които не са гласували за мушмороците, скатали се като Демократична България. Тези милиони, разбира се, са дебили, тъпаци или путинисти.

Сега разцъфтява цел букет от демокрации. Има пълна свобода - можеш да останеш просто демократ, или да се пришиеш или към истинските демократи, утвърдени от Посолството, може и към социалдемократите (те, всъщност, се подслониха при бившите комунисти), Особено модерно е да си либерал-демократ (това май е на път да стане демоде).

Бяхме сума години и народна демокрация. Тавтологията не е случайна - трябва да се отличава от буржоазната демокрация с нейните свободи на човека и дребнобуржоазна разхайтеност. Виж, друго си е като някакъв тъпак ти издава или не открит лист за Петрич или Драгоман. Трябва да има ред. Иначе някой ще притича при буржоазните демократи и ще лиши народните демократи от рода на Лев Главинчев и другите бандюги от присъствието си.

Затова - внимавайте с гласуването! Който е с нас е демократ. Който не е - рублаждия. Да си остане България разделена на демократи и други. А от Посолството казаха, че демократите сме ние. Другите са в най-добрия случай съмнителни.