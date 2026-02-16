Джорджа Мелони срещу мигрантите „ала Тръмп“

Парламентът започва обсъждането на специалния антиимигрантски законопроект

Предвижда множество ограничения върху правата им

Италианското правителство набеляза безмилостни мерки за борба срещу пришълците

Правителството на Джорджа Мелони прие законопроект, който планира пълна морска блокада на Апенинския полуостров с цел да бъдат отблъсквани превозващите мигранти плавателни съдове, както и тези, които ги спасяват. След като осъди ексцесиите напоследък в Италия на демонстрациите на радикални леви структури в защита на пришълците, премиерката реши да сложи край и на злоупотребата с молби за международна защита на нежеланите гости. Мелони, за която се смята, че стои в основата на затягането на европейската политика за борба с нелегалната имиграция и за разширяване на списъка с т. нар. безопасни страни за препращане на нежелани мигранти, внася законопроекта от 17 члена за одобрение от Парламента в сряда.

В коментарите си на нормативния акт италианските медии подчертават, че той на практика е не само изпълнено обещание от предизборната програма на министър-председателката от 2022 г., но също така и равнение по антиимиграционната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп. Като най-силен момент от законопроекта наблюдателите сочат споменатата морска блокада, още повече, че тя фигурира като мярка преди всичко в името на сигурността на Италия.

Така например законопроектът предвижда забрана за срок от 30 дни до шест месеца на пресичането на италиански териториални води с морски съдове “в случай на терористичен риск или проникване в страната на вражески елементи, на изключителен миграционен натиск, на извънредни здравни проблеми и на опасни за безопасността на държавата международни събития”, тоест винаги.

Всяко нарушение на блокадата ще бъде наказвано с глоба от 10 000 до 50 000 евро, а при повторно престъпване на разпоредбата - плавателният съд ще бъде конфискуван. Като при всяко “прегрешение” на собствениците на плавателните съдове, натоварените на тях хора ще бъдат изпращани “в трети страни, различни от държавата на принадлеждност или или произход, с които Италия е сключила конкретни споразумения”. Засега това е най-вече Албания, а доколкото до безкомпромисната мярка, медиите изтъкват, че тя е насочена преди всичко срещу неправителствените организации, които препечелват на гърба на отчаяните мигранти предимно от Африка и Близкия Изток.

Освен това законопроектът предвижда множество ограничения върху правата на мигрантите, с цел за да се пресече “злоупотребата с молби за международна закрила”. Става дума преди всичко за ограничаване на широко използваното сега за проникване в страната на хиляди мигранти т. нар. събиране на семейство, като за целта се предефинира неговото съдържание с цел ограничаването на фамилните връзки в много тесен кръг - съпруг, съпруга и деца.

Но проектозаконът затяга също така драстично условията за получаване на “специална закрила” - разрешението за пребиваване в страната, което позволява на имигрантите да работят. За да го получи след одобрението на нормативния акт от Парламента, всеки пришълец ще трябва да е пребивавал законно в Италия най-малко пет години, да има “сертифицирани” познания по италиански език, да е настанен в жилище, което да отговаря на хигиенните стандарти и да разполага с финансови средства, подобни на тези, необходими сега за събиране на семейство.

Също така бленуваният от мигрантите статут на бежанец може да бъде отказан и ако пожелалата го конкретна личност е извършила престъпления или ако представлява “обществена опасност “. И накрая нормативният акт улеснява експулсирането от съдия в случай на присъда за насилие, заплаха срещу държавен служител или бунт в центровете за задържане на чужденци. Като тук рискуват да бъдат прогонени от страната и имигрантите, които винаги са живели в Италия с разрешение за престой и вече нямат връзка със страната си на произход, но са извършили “леки престъпления”. Според критиците на нормативния акт най-вече от средите на италианската левица, изредените условия са наистина изключително строги и на тях в бъдеще ще могат да отговорят малцина имигранти.

“Призовавам парламентът да одобри бързо тези разпоредби !” - заяви Мелони пред репортери след заседанието на Министерския съвет. “Сега ще видим колко политически сили, които се появяват по телевизията, за да кажат, че правителството не прави достатъчно срещу мигрантската вълна, ще бъдат готови да ни подадат ръка.” - подчерта премиерката. В същото време Джорджа Мелони продължава усилено работата си по прилагането на начертания от екипа є план за финансово подпомагане на африканските страни в стремежа им за развитие, просперитет и за разкриване на нови работни места, които да задържат най-вече младите хора в родините им.

В този дух бе и състоялата се в края на миналата седмица в етиопската столица Адис Абеба среща на италианската премиерка с ръководителите на над 20 държави от Африка.