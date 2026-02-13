"Внимание! Взривоопасно": Радикализацията, манипулатор с харизма и тежкият психологически дефицит убиват

Оглеждайте се за признаци на радикализация, подавайте сигнали и пазете децата, ако трябва и от собствените им родители

От първоначалния шок с трите открити трупа край хижа "Петрохан", липсата на отговор от институциите в продължение на дни на въпроса какво точно е станало в нашенския си "Туин Пийкс" и къде е "лама" Калушев; през трагичната вест за намерените тела на 15-годишния Александър и 22-годишния Николай до това на "гуруто" в скъпия му кемпер; до пълния потрес от интервютата на трима родители, които които втрещиха обществото, защото отричат каквото и да било възможно сексуално насилие над децата им, въпреки изнесените данни и свидетелства и продължават да вярват на вече мъртвия лидер на секта Калушев.

Такава бе накратко хронологията на случая, достоен за перото на Стивън Кинг, който измести и помете почти всичко останало от фокуса на българина. Мрежата кипи, нароиха се криминалисти, разследващи журналисти, психиатри, обикновени преследвачи на лайкове, един-двама заговориха за фанатизъм, но думата радикализация не чух и не видях никъде. А за радикализацията и последствията от нея трябва да се говори. Радикализация, в изключително опасна комбинация с тежък психологически дефицит е налице, а най-първата превенция е да се говори за нея. Огледайте се в по-тесния, че и в по-широкия приятелски кръг, в работата и колегите, най-първо вътре в семействата си. Вероятно има и такива истории - страшни и срамни, за които не искате никой не иска да чуе, но мълчанието на най-близките, станали свидетели на процеса на радикализация при всички замесени в трагедията във Врачанския Балкан, бавно и полека, е водело съм случилото се, а дете и младеж вече не са между живите.

Що е то радикализация?

Радикализацията е процес, при който се достига до крайност на мненията, възгледите, вярванията и идеологиите до степен на яростно отхвърляне на алтернативи на проповядваните идеи. Насилствената радикализация е явление, при което отделните личности или групи възприемат мнение, възгледи и идеи, които могат да доведат дори до актове на тероризъм.

Религиозната радикализация е многопластов процес, който води до приемане на екстремистки идеологии, често свързани с насилие, подтиквани от комплексни социални, икономически и психологически фактори, търсене на смисъл или принадлежност към група. Религиозната радикализация често включва възприемането на крайна интерпретация на религиозни догми, която оправдава насилието и нетърпимостта към другите.

Предварителната радикализация може да се характеризира с криза на идентичността, фрустрация, лична травма, дискриминация, чувство за неопределеност, натиск от семейството и общността, липса на умерен дебат и срещата с харизматичен манипулативен лидер, който в процеса на радикализация, след приемане на идеологията и системно обучение, да подтикне личността към действие за каузата. Сред най-видимите признаци на радикализацията са изолацията и промяна в поведението и външния вид.

Радикализацията на "Лама Иво" Калушев и странната му група

Как, защо и по какъв начин е ставала радикализацията на "Лама Иво" Калушев и странната му група, трябва да се проследи от разследващите във всеки един случай на замесените във времето около последвалите знаковите събития от хижа „Петрохан“ - от участниците в НПО-то на Калушев, до родителите и децата оставяни при него и компанията му. Трябва да се търсят и отговори на въпроса защо родителят се е доверил на тези хора, дали детето му наистина не е било от онези трудни деца и е било по-лесно да го дадеш на някой да го гледа. Вече има и такива данни. От изповедта на тримата родители, които чухме и които хвърлиха в потрес и недоумение половин България, можем да направим напълно обоснованото предположение, че първите радикализирани към вече открито сочената за религиозна секта на Калушев, са били първо възрастните, а после децата им.

И по отношение на самия процес на радикализация, много симптоми са явни, като на преден план излиза тази религиозност и безпрекословна вяра и култ към течението на водача. В случая обаче, без да обиждаме никого, очевидно става въпрос за съчетание между психологически проблеми и радикализация. А по подобен начин са се случвали и процесите в Ислямска държава, например. В т. нар. техни „училища“ млади момчета биват взимани, превръщани в рейнджъри и бойци, но в друга посока и с друга задача.

Когато говорим за радикализация, винаги има някаква цел и самите действия са насочени към тази цел като една висша кауза. При замесените в трилъра „Петрохан“ тя е била представена като екология, търсене на духовното, но прави впечатление, е че предполагаемо натисналите сами спусъка петима, са насочили агресията си към тях самите, а не навън. В повечето случаи, дори да има акт на самоубийство, то този акт е в подчинение на каузата – някой да бъде наказан, противникът да бъде узявен по някакъв начин. В конкретния случай е трудно да се каже, че този акт е насочен към някой друг или други.

Радикализацията, свързана със сексуални практики и идеологии

В Съединените щати съществуват много секти, при които говорим за тази, най-общо казано, радикализация, в конкретния случай сектантство. Радикализацията, свързана със сексуални практики и идеологии в САЩ, е феномен, който се развива основно в онлайн пространството и често се припокрива с крайнодесни, женоненавистнически и расистки движения. Тя се характеризира с чувство за „право на сексуални контакти“ от страна на мъже, дълбока омраза към феминизма и възприемане на сексуалния отказ като форма на социално потисничество.

При фиксация към религиозно течение, реалността може да отиде и към Буда, и към Юда

Ако говорим за фиксация към религиозно течение, реалността може да отиде и към Буда, и към Юда, като за това трябва някой харизматичен и магнетичен лидер като „гуру-ламата“ Калушев. Точно с такива качества се славят и ръководителите на Ислямска държава и вождовете на сексти в САЩ като Джим Джоунс и Дейвид Кореш - двама от най-известните лидери на култове в американската история, чиито движения завършват с масова смърт, като и двамата упражняват абсолютен контрол над последователите си.

Харизматичните и обаятелни чаровници, които те привличат като магнит

Всички, които изброихме, до един са харизматични, обаятелни – личности със способности да привличат хора около себе си и да втълпяват идеи. Само един подобен изкусен манипулатор е нужен, когато вече имаш някакъв психологически дефицит, да бъдеш насочен, въпросният дефицит да бъде запълнен с различни теории, а ти вече си превзет и завършен слуга на манипулатора. И тогава ще си дадеш и милионите, и имотите, че и ризата от гърба си, ще дадеш и то доброволно. За майка, дала освен парите си, и невръстното си дете на другия край на света при възрастен мъж/мъже, честно казано нямам определение за това до каква степен трябва да си се радикализирал. Същата майка, която после нарече сина си и „моралния убиец“ на групата на Калушев, защото "лъжел" в показанията си, че бил сексуално насилван и сниман от харизматичния лидер. На друга майка, чиито син намериха мъртъв, лицето не трепна по време на изповедта и в национален ефир с обяснението, че "утре ще го изплаче". Бащата на убития 15-годишн Александър и до ден днес твърди, че още вярва на Калушев с обяснението "така съм решил вътрешно".

Радикализацията в комбинация с тежък психологически дефицит

Не съм психиатър, специалистите да кажат, а квалификации не искам да правя. Но със сигурност случилото се с въпросните родители е най-висша форма на радикализация във взривоопасната комбинация с тежък психологически дефицит. Оглеждайте се за признаци на радикализация, подавайте сигнали и пазете децата, ако трябва и от родители им.