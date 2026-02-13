Вълна от жалби срещу "ДаллБогг“ в КФН

Сигналите са основно за неплатени обезщетения по “Гражданска отговорност”

Досега има няколко санкции

Има сигнали от Румъния, Италия и България

Вълна от жалби срещу застрахователно дружество “ДаллБогг” залива Комисията за финансов надзор през последните месеци. Близо 400 сигнала, само от Румъния и Италия, са постъпили в надзора през последните 20 дни. Още поне 100 са от български граждани, които се жалват от застрахователя, научи “Труд news”.

Сигналите са основно за неплатени обезщетения, причинени от виновни водачи, които притежават валидни застраховки “Гражданска отговорност” на “ДаллБогг”. Въпреки законовите изисквания за 30-дневен срок на плащане, дружеството не им е изплатило нито стотинка.

В жалбите има трогателни истории за ударени автомобили, пострадали хора и имущество, за което не е платена нито стотинка обезщетение от родния застраховател. Наред със сигналите от чужбина, в КФН пристигат и притеснители жалби от служители в компании, част от групата на застрахователя.

“При започване на работа в лечебно заведение (МБАЛ “Сърце и мозък”) бях информиран, че като условие за назначение следва задължително да бъда включен в застрахователен продукт и допълнително във фонд, свързан с посоченото дружество. Не ми беше предоставена реална възможност за избор на друг застраховател или фонд, нито подробна информация за условията, а включването беше представено като задължително за служителите.

Още в първите дни бях извикан от представител на “ДаллБогг: Живот и Здраве” АД, който ми предостави документи за прехвърляне към дружеството, както и отделен договор за участие в доброволен пенсионен фонд, без възможност за отказ или избор на алтернативен доставчик. По мои наблюдения практиката се прилага масово спрямо служителите”, пише служител на лечебното заведение до КФН.

През последните 12 месеца “ДаллБогг” беше обект на редица санкции от страна на Комисията за финансов надзор. На 1 юли 2025 г., на дружеството бе наложена забрана да сключва застрахователни договори, да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях при осъществяване на трансгранична застрахователна дейност, при условията на свободата на предоставяне на услуги по всички класове застраховки.

Действието на мярката беше за три месеца, а целта беше да се даде възможност на компанията да предприеме всички необходими мерки, с които да синхронизира дейността си с нормативните изисквания на съответните държави членки, в които извършва дейност.

На 1 октомври бе наложена нова мярка за трансгранична дейност, а срокът на действие е до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания. Налагането на забраната е резултат от засиленото сътрудничество на КФН с надзорните органи на държавите членки, в които “ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД извършва трансгранична дейност, както и с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

През януари КФН наложи принудителни мерки за задължително актуализиране на тарифите с цел защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията. Причината е, че в рамките на тематичен актюерски анализ КФН установи, че премиите по застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” са недостатъчни по размер спрямо отчетените ниво на щетимост, разходи и рисков профил, което е от естество да доведе до невъзможност на застрахователя да изплаща застрахователни обезщетения към застрахованите лица.

Ето и мерките на КФН и други европейски регулатори, наложени до момента:

България (КФН) - Забрани за трансгранична дейност от 1 юли 2025 г. и 1 октомври 2025 г., заради нарушено пазарно поведение и недостатъчност на техническите резерви;

Полша (KNF) - Забрана за предлагане на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” (MTPL) - от 17 април 2025 г. за неопределено време, заради нарушено пазарно поведение;

Румъния (ASF) - Забрана за сключване на нови застрахователни договори - от 1 октомври 2025 г. за неопределено време, заради нарушено пазарно поведение;