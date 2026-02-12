Случаят е приключен, вече знаем кой уби Лора Палмър

Поздравления за Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, че оставиха тази “майка” да говори без никакви внушения и тълкувания от тяхна страна.

Няма да коментирам, че за нея синът ѝ е “този човек” за чиято възраст тя има колебания, но пък директно го обвинява за смъртта на 6 души, напълно и за всичко оневинявайки любимия ѝ “Иво”.

За нас, тези, които писахме от първия момент, че няма конспирация, това не е изненада. Хора с всякакви отклонения има навсякъде.

Проблемът са малоумните реакции на уж най-интелигентната част от българското общество, която е не по-малко зомбирана от майката, крила от мъжа си истинската си същност за да налива пари в секта.

Изявленията на Васил Терзиев и Саша Безуханова са потрес на фона на това интервю. Леко страшно е, че човек с власт като Терзиев е подвластен на такива измамници и на такова сектантство. Във всяка нормална държава той би следвало да подаде оставка. Но тъй като тук не е нормална държава, това няма да се случи.

Туин Пийкс на квадрат.

Вече знаем кой уби Лара Палмър, знаем и кой брани до последна капка ирационалност нелепи версии, и какво от това?