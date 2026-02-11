Енергийно бедни при заплата под 1000 евро

Хората в стари жилища с по-голям шанс за енергийни помощи

Подпомагането няма да зависи от това дали се отоплявате с климатик, дърва или парно

Няма значение дали е стара къща или апартамент

Хора с брутна заплата под 1000 евро ще влязат в групата на енергийно бедните и ще получават помощи за ток и отопление, ако в семейството им има две деца. Нова Наредба за критериите за определяне на домакинства в положение на енергийна бедност и на уязвими клиенти при снабдяване с електрическа енергия е пусната за обществено обсъждане.

Старата наредба за енергийна бедност беше приета в края на 2023 г., но така и не беше приложена на практика. Приемането на новата наредба е част от стъпките, които водят до въвеждане на пълна либерализация на пазара на ток за домакинствата. Ако въвеждането на пазарни цени на тока за бита не беше отложено, в момента сметките за електроенергия щяха да бъдат значително по-високи.

В групата на енергийно бедните ще влизат домакинства, които след като платят разходите си за енергия, разполагат с доходи на човек под линията на бедност. За настоящата година определената от правителството линия на бедност е 390,63 евро (764 лв.). Това означава, че родители с две деца, след като платят разходите си за осветление и отопление, трябва да разполагат с 1562,52 евро на месец. Ако и двамата родители работят, това означава, че брутните им заплати трябва да са по над 1000 евро, за да не бъдат считани за енергийно бедни. При брутна заплата от 1000 евро, след данъци и осигуровки човек получава чисто 776 евро, или 1552 евро общо за двамата родители, което е под линията на бедност за семейство от четири човека. А освен това от семейните доходи трябва да бъдат извадени разходите за енергия.

Разходите за енергия за всяко домакинство няма да бъдат определяни според действителните сметки за ток, парно или според цените на дървата за огрев и пелетите. Разходите на домакинствата за ток и отопление ще се определят на база типово потребление на енергия според енергийните характеристики на жилището и броя на членовете в домакинството, предвижда новата наредба.

За определяне на типовото потребление на енергия сградите са разделени на три типа. Това са: многофамилни и еднофамилни необновени сгради (които нямат сертификат за енергийни характеристики или доказателство за цялостно обновяване); обновени многофамилни и евнофамилни сгради (които имат сертификат за енергийни характеристики (клас на енергопотребление C или по-висок) или им е направено цялостно обновяване); сгради, строени след 1 януари 2024 г.

Хората, които живеят в стари сгради, имат много по-голям шанс да попаднат в групата на енергийно бедните, защото необходимата им “първична невъзобновяема енергия” за година е 400 kWh за кв. м, гласи наредбата. В обновените жилищни сгради средното потребление за година според наредбата е само 135 kWh на кв. м., а в новите сгради, построени след 1 януари 2024 г., потреблението е само 90 kWh на кв. м.

Въпреки посочените в наредбата киловатчаси за квадрат, проектът на наредба е написан, така че ежегодно административно ще решават кои хора имат право на помощи за енергийна бедност и кои нямат. Необходимата за жилището “първична невъзобновяема енергия”, записана в наредбата, ще се умножава по коефициент, отчитащ загубите за добив, производство и пренос на енергия. А този коефициент ще се актуализира ежегодно до 31 март от изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие въз основа на данни на Националния статистически институт. При положение, че потреблението на енергия от домакинствата не зависи от загубите за производство и добив, а от съвсем други неща, като например дали използват бойлер или имат топла вода. Както и дали жилището се намира в южните райони на страната, където през зимата е по-топло, или високо в планината, където необходимите разходи за отопление са много по-големи. От проекта на наредба става ясно, че типовото потребление на енергия няма да зависи от това дали апартаментът има нова дограма, дали жилището е тухлено или панелно, дали отоплението е на дърва, климатик или парно, за старите жилища, които не са санирани, няма да има и значение дали става въпрос за къща или за апартамент със съседни жилища, които също се отопляват. Цената на необходимата за домакинствата енергия ще се определя на база цената на тока, а не от цените на парното, газа или дървата за огрев.

Определянето на енергийно бедните и уязвимите потребители ще стане много важно при излизане на домакинствата на свободния пазар на ток, защото тогава за енергийно бедните ще има помощи, а всички останали ще плащат значително по-високи пазарни цени. Разбира се, при желание от страна на правителството помощи за енергийно бедните може да има и преди излизане на домакинствата на свободния пазар на ток. За енергийно бедните може да има и програми за повишаване на енергийната ефективност на домовете им, включително саниране.

Площ от 40 квадрата за сам човек

Отопление само за част от стаите

60 кв. метра за тричленно семейство

Ако жилището е голямо, при определяне на енергийната бедност ще се счита, че част от стаите не трябва да бъдат отоплявани.

Типовото потребление на енергия от домакинствата ще зависи не само от типа на жилището, а и от броя на членовете в домакинството. Тоест при определяне на енергийната бедност няма да взимат предвид действителната площ на имота, а колко квадратни метра се полагат на домакинството според големината му.

Например за живееш сам човек ще се счита, че са му достатъчни 40 кв. м жилищна площ и само тях трябва да отоплява през зимата. За семейство от двама души са необходими 50 кв. м, предвижда проектът на наредба. Ако в действителност жилището е по-голямо, при определяне дали домакинството е енергийно бедно ще се счита, че част от стаите просто не трябва да бъдат отоплявани.

Специални правила за семейства на помощи

Различно отношение към бедни хора над 65 години

По-голямо потребление при деца

Хората над 65 години с ниски доходи ще бъдат считани за уязвими клиенти.

Доставчиците на електроенергия трябва да определят специални процедури за уреждане взаимоотношенията с уязвими клиенти за недопускане на преустановяване на снабдяването им с електрическа енергия, гласят текстове от Закона за енергетиката. В проекта на наредба е записано, че уязвими клиенти са например хората над 65 години с доходи под линията на бедност, както и такива, чийто живот зависи от уреди на ток или получават социални помощи.

Според проекта на наредба, при изчисление на типовото потребление на енергия, ако в домакинството има хора над 65 години, хора с увреждания над 50%, или деца до 18 години типовото потребление на енергия ще се увеличава с 30 на сто.

Според проекта на наредба уязвимите клиенти са:

- човек над 65 години, живеещ сам или с други хора над 65 години, с разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия по-малък или равен на линията на бедност;

- човек с установени 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия по-малък или равен на линията на бедност;

- хора, които имат нужда от помощни средства за независим живот и/или медицински изделия за поддържане на живота, чието функциониране зависи от източник на електрическа енергия;

- хора, които са получавали месечни социални помощи и/или целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон.

В доходите ще влизат и парите от хазарт

Продаваш кола, спират ти енергийните помощи

Всички доходи трябва да бъдат обявени

Ако човек продаде старата си кола, може да му спрат енергийните помощи.

Ако човек продаде старата си кола, помощите му за енергийна бедност ще бъдат спрени. Това става ясно от проекта на наредба за определяне на енергийната бедност. За да влезе едно домакинство в групата на енергийно бедните, след покриване на разходите за енергия средният доходи на членовете на домакинството трябва да е под линията на бедност.

Но в размера на доходите при определяне на енергийната бедност ще влизат и редица доходи, за които не се дължи данък. Например доходът от продажба на ниви, стар апартамент или автомобил. Оказва се, че човек в нужна няма да може да продаде колата си, за да си осигури например пари за лекарства, защото ако продаде колата ще считат, че е получил доход и ще му спрат енергийните помощи.

В размера на доходите при определяне на енергийната бедност ще влизат и получените печалби от хазарт, пенсиите, всички социални помощи и доходите от рента, както и получени командировъчни пари и стипендии на ученици и студенти. Данни за всички получени доходи трябва да бъдат приложени към заявлението за получаване на статут на енергийно бедно домакинство. Ако всички необлагаеми доходи са декларирани в годишна данъчна декларация пред НАП, няма да има нужда отново да бъдат декларирани при подаване на заявлението за енергийна бедност пред Агенцията за социално подпомагане.