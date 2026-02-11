Ще се разкаят ли крещящите политици?

Дано поне някой си даде сметка за масовата психоза и какви безумни нива е стигнала

След канонадата от помия по случая, сега ще има ли разкайване след записите? Те са абсолютно категорични. Тримата се сбогуват, казват си „беше чест“ и прочее. След което палят хижата си. Секта, която завършва с ритуал, в който посягат към живота си. Има и други детайли за убитото дете, но ще ги спестя, защото са смразяващи.

Къде са всички сега, дето обясняваха как било нормален будизъм? Животът е абсолютно свещен в будизма и такова нещо е немислимо. Ще се осмелят ли да тръгнат пак да ми спорят как това е нормално в будизма? Аз знам, че не е и те знаят, че не е.

Ще има ли сега извинение от всякакви Христановци и подобни, дето крещяха по телевизията за MAFIQTA? Някой ще им търси ли сметка? Ще има ли осъзнаване на всякакви партийци, дето припознаха казуса като техен и изляха кофи с помия по всеки, който говори без да им повтаря опорните точки?

Ще ми се извини ли някой дето кълнеше, че съм аз от MAFIQTA, защото не изключвам автоматично тази възможност и не си вадя изводи?

Надали. Живеем във вселената на „всеки сам си преценя“ и Гошко винаги знае всичко. Няма да го разклати току-така едни факти и някакви записи. Аз съм дотук с обсъждането на случая освен ако не излезе нещо фрапиращо ново. Ще го коментирам по същия начин - без прибързани изводи, без да вярвам в обратното само, защото Сарафов бил казал нещо.

Бог да прости жертвите на трагедията.