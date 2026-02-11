Д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“: Има данни за психопатно поведение в случая „Петрохан“

Не става дума за разширено меланхолно самоубийство

Все повече българи са с личностово разстройство

Преди 10 дни България изтръпна от ужас след зловеща находка на 3 трупа до хижа „Петрохан“. Седмица по-късно бяха открити още 3, между тях - и на дете. Загиналите са въоръжени природозащитници с обвита в мистерия дейност. По първоначални данни поне четирима сами са посегнали на живота си. Имат ли психическо разстройство жертвите, питаме д-р Цветеслава Гълъбова.

- Д-р Гълъбова, има ли психопатични отклонения Ивайло Калушев, когото полицията подозира като виновник за трагедията „Петрохан“?

- Ако ме питате като експерт, няма да мога да ви кажа, защото е несериозно такова заключение да се прави по медийни публикации. В случая обаче има достатъчно много данни, от това което публично е изнесено, включително и екранни снимки от негови постове в личния му фейсбук профил, от които може да се заключи, че има данни за психопатно поведение. Психопатите са хора, чиято отличителна характеристика е незачитане на писаните и неписани правила, т. е. законите и моралните норми и целеустременост към задоволяване на собственото удоволствено преживяване, какво и да е то. Терминът психопатия у нас беше заменен с личностово разстройство, защото се прие, че първата дума е обидна. Държа да подчертая, че такива хора са вменяеми, това е различно от психичната болест. То е отклонение, но е в сферата на личностовата патология, а не на психопатологията. Поради това извършените престъпления на база психопатия се третират като извършени от хора с вменяемост и те лежат в затвора, където им е мястото. Личностовата патология се коригира в затвора. Ако един психопат осъзнава, че е такъв и иска да промени нещо в своя характер и поведение, трябва да ходи на системна психотерапия.

- Познатите му твърдят, че е бил прекрасен човек. Възможно ли е всички да са заблудени?

- Те го познават в някаква светлина, говоря абсолютно хипотетично. Те затова са му приятели, защото не са усетили жилото, защото вероятно мислят по същия начин. Не бива да се заблуждаваме, че психопатите са хора без приятели. Нашето общество, мисля, че мога да го кажа и за целия свят, достатъчно се психопатизира, психопатите стават все повече и никак не е чудно, че имат много приятели. Но те не са склонни да спазват основните закони на обществото. Защо на един човек със среден или над средния интелект, му хрумва да регистрира една неправителствена организация като национална агенция? Нима той не знае какво е агенция? Знае, със сигурност, но го прави. Да, вероятно някой е наредил на служителя да впише това безумство в Търговския регистър. След това - тази склонност към оръжия. Какво правиш ти, опазвайки природната среда с оръжия. И като тази рейнджърска група толкова много я пази, колко сигнала са пуснали до съответните институции, че има нещо нередно там - хора, които секат, камиони, които извозват дървесината. Защо са оградили с тел хижа? Защо са им тези дронове, които могат да носят товари? Има изключително много въпроси. Аз не мога да си представя, че на това дете на 15 г., ако приемем, че се самоубило, макар че аз го изключвам като вариант, ще му хрумне да си сложи край на живота. То вероятно е обработено и манипулирано, за да не избяга цяла седмица. Или не е виждало опасността, или е държано под страх, че нещо ще се случи и затова не е скочило от този кемпер, те са минавали през населени места. А ако не е искало, това означава, че психиката му е яко намачкана.

- Бащата на 15-годишния Александър каза, че е спокоен за сина си, след като е с Иво.

- Това беше едно контролирано интервю, не знам дали самият той си вярва. Тук възниква въпросът и дали родителите не са психопати. Какво означава да предадеш детето си на някакви мъже, които не са гледали собствени деца. То отива на другия край на света и ти си спокоен. Детето не посещава с месеци училище, а оттам не реагират. Къде са сигналите до Закрила на детето. В училището на внука ми, дори, когато аз ходя да им изнасям лекции за наркотиците и екранната зависимост, те дават на всички деца да предат на родителите декларация, че д-р Гълъбова ще им чете лекция. И те се подписват. А тук детето отива някъде на майната си и ти си спокоен, че е добре гледано. И всичко се върти около хора на високи позиции, принадлежащи към една политическа сила.

- Лидер ли е Ивайло и как е успял да манипулира толкова хора, както се твърди?

- Лидер на какво? Повел е със себе си 200-300 човека? Не го виждам това като лидерство, виждам някакво затворено общество. Лидер е силна дума, която ние ползваме с една особена лекота в днешно време, говорейки даже за лидери на нашите политически партии. Те не са лидери, те са еднолични собственици на едни фирми с политически цели. Лидерството е нещо много сериозно и изисква качества, харизма, емоционален, рационален, социален интелект, изисква познания, ерудиция и най-вече почтеност. Няма как някой да ме убеди, че отивайки да регистрираш агенция от частно име, ти си почтен. Хайде ние с вас да отидем утре в Търговския регистър да впишем една агенция - за контрол над медиите, например. Дали ще ни се получи? Със сигурност не. Така че аз не мога да нарека един човек лидер, защото липсват изключително много качества от това, което до момента сме видели и виждаме.

- Иво е бил будист, но е организирал някакво свое направление в тази религия. Може ли той самият да е жертва и да е попаднал под влияние на секта?

- Не, не смятам. Мисля, че той е един прагматичен човек, не вярвам, че е бил толкова убеден будист. Той е намерил ниша и възможност за манипулиране на хора и по този начин е вървял по своя житейски път. Децата, подрастващите и младите хора в днешно време много често са нестабилни, несигурни, растат в нехармонична семейна среда и стават често жертва на всевъзможни общества, секти, затворени групи и т. н. Детето като не е чуто, не е разбрано, то търси и много лесно може да бъде оплетено в такива мрежи.

- Калушев първо пише писмо до майка си, след това качва в профила си стихотворението „Борба“ на Ботев. Трупът му е открит на лобното място на поета - връх „Околчица“. За какво говори това, за сценарий ли?

- Това вече е тежко психопатно, иска да блесне даже в смъртта си. Той нека да се самоубива, но как ще насочиш оръжие срещу дете? Това е израз на такава жестокост, на такъв цинизъм. Как се изправяш ти срещу дете и го разстрелваш? Ще разберем какво точно е станало от съдебните експертизи. Но срещу теб стои дете, което ти е поверено от родителите. Да, вероятно те са били малоумни, за да го направят и бащата да се кълне, че Иво такова нещо нямало да направи, познавал го от 35 г. Но това е дете. Що се отнася до съобщението до майка му, първо трябва да се изясни дали е писано от него, дали това е стилът му на писане, на говорене. Писмото звучи много патетично. Това е едно литературно произведение. И ако се окаже, че автор на всичко станало е той, това съвсем ще се впише в рамките на една психопатия. Психопатите обичат да се показват, да получават адмирации, да бъдат харесвани.

- Възможно ли да става дума за разширено меланхолно самоубийство, „спасяващо“ участниците от проблемите на този свят?

- Аз това го чух вчера от някакъв съдебен психиатър, който разви теза за, твърдейки, че това е експертното му заключение. Първо - експертно заключение по информация от медии не се прави. Второ - разширеното меланхолно самоубийство си има съвсем ясна картина. Болният от меланхолия, както преди се е наричала депресията, е видимо потиснат, нищо не прави, лежи в кревата, гледа в една точка, не се храни, говори за самоубийство, че животът е много тежък, че е безсмислен. И събира сили, за да убие най-близките си хора и себе си, за да не се мъчат, като се води от налудности за безперспективност. А няма абсолютно никакви данни, че това лице е имало психоза. Няма такова нещо. Този колега дали е виждал разширено меланхолно не знам, но аз съм виждала и съм била експерт по такова самоубийство. Този човек не е имал никакви данни за депресия. Какъв е този депресивен човек, който пъргаво тича около хижата, след това се качва на кемпер, пише някакви неща. Може друг да го е извършил, да не е той, но ако е той в никакъв случай не е по механизма на разширеното меланхолно самоубийство.



- Кога може да се каже, че един човек има психопатични наклонности?

- Когато бъде разгледан целият му живот, начина му на реагиране, бъде детайлно изследван социалният му живот, работната му среда - сменял ли е често местоработи, какви приятели има, в различни ситуации как реагира, склонен ли е да разрешава конфликтите с вербална или невербална агресия, дали е склонен на всяка цена да постига удоволственото си изживяване, каквото и да коства това, дали е склонен да спазва законите на страната, моралните норми. Дали има добро ниво на самоконтрол върху поведенческите си импулси, защото все от нас има импулси да върши понякога не дотам добри неща и тук вече влиза в роля самоконтролът. Да се види има ли създадено семейство, което не означава, че хората, които нямат такова, са психопати. Много голяма част от психопатите обаче не успяват да създадат трайна връзка и семейство, което да просъществува дълго време. Когато се прави експертен анализ се преценяват всички сфери на живота на лицето. Тук влизат произходът, бременността на майката, ако има данни, семейната среда, училищната среда, имало ли е проблеми с другите деца, употреба на вещества, на алкохол, спорт, как се е държал със съотборниците си, студентство, работна среща. За да се направи една истинска експертна оценка и да се каже - да, този човек е психопат, трябва детайлно да се изследват всички сфера на неговия живот и всички фактори, които оказват влияние върху това едно чисто, невинно създание, каквото е бебето, израствайки да се формира като психопат.



- Човек се ражда психопат или става такъв?

- Няма доказателства, които да подкрепят едната или другата теза. Със сигурност се знае, че не са открити такива гени. Това, което се знае е, че се заражда в семейството. Там се посяват първите семенца. Тоест семейната среда, домашното възпитание играят огромно роля за формирането на психопата. Мантрите на либералното възпитание позволиха на психопатията да вземе такива размери. В България скочихме от едната крайност - Макаренко, до другата - либерално възпитание и сега берем горчивите плодове от това. Липсата на граници, налагани от родителите, липсата на интерес към детето, на възпитание в уважение, които са базови за едно общество. За формирането на психопатите играят огромна роля тези по върховете на държавата, защото виждате те как общуват помежду си, как се наричат. Ние, живеейки в една непрекъсната предизборна кампания, сме заливани непрекъснато от всякакви скандали, компромати, мерзости. В среда като нашата да се формираш като психопат е много лесно, защото няма кой да те вкарва в правия път и да държиш центъра. Имаме много сериозен проблем във възпитаването на емоционална интелигентност, в зачитането правилата на едно общество, в това да бъдем наистина толерантни, а да не ползваме двойния аршин.



- Рейнджърите са се занимавали с опазване на природа, какво лошо има?

- Тия, дето проповядват зелените политики, не слизат от частните самолети и коли. Те не са тръгнали никъде с велосипеди, нито плуват със салове. Проблем е, че ценностите станаха проблем на идеология. Ето това е за мен дълбоката причина за всичко, което се случва. Ценностите започнаха да се прехвърлят като пинг-понг от една в друга идеология. И бяха идеологизирани до степен, в която обърканите, лутащите се, оцеляващите хора в един свят на войни и непрекъснати конфликти, трябваше непременно да избират, бяха заставени да го направят. И тези, които най-красиво защитават правото на друго мнение, всъщност не търпят такова. Ти можеш да имаш друго мнение, но то трябва да съвпада с тяхното. И двойният стандарт беше наложен като норма на поведение.

Нашият гост



Д-р Цветеслава Гълъбова е завършила Медицинския университет в София и бизнес администрация в УНСС. От 1994 г. работи в държавната психиатрична болница “Св. Иван Рилски” в Курило, започвайки от ниво ординатор и преминавайки през началник-отделение за мъже с остри психози. От 2009 г. е директор на лечебното заведение. Тя е съдебен експерт по психиатрия повече от 20 г. и национален експерт по психиатрия на Българския лекарски съюз.