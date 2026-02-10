Кой позволи Алекс да не ходи на училище, а да попадне в ръцете на самозван гуру?

Това е за Александър. 15-годишно дете. Българско дете.

Александър е момчето, което дни наред беше обявено за издирване във връзка с тежките престъпления в района на Петрохан. Дете, което не е избягало от дома си. Не е изчезнало „по собствена воля“. А е било оставено от възрастните да се движи с хора със съмнителна репутация и още по-съмнителна духовна ориентация.

Вече знаем най-страшното – Александър е мъртъв.

Тялото му беше открито в кемпер в района на Враца, заедно с телата на пълнолетни мъже, издирвани във връзка с убийствата край Петрохан.

И тук въпросът вече не е „какво се е случило“, а как е било позволено това да се случи.

По закон Александър е дете. По закон мястото му е в училище. По закон държавата има задължение да знае къде е, с кого е и при какви условия живее и се обучава. Ако Александър е бил записан на индивидуална форма на обучение, това не е частно решение без контрол.

Това е режим, който се разрешава и наблюдава от:

– Министерството на образованието и науката

– Регионалното управление на образованието

– експертна комисия, в която задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане, чрез отдел „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане.

– Под надзора на Държавната агенция за закрила на детето са подавани неотработени сигнали, които са неглижирани и заметени – както често прави Агенцията!

Затова въпросите са конкретни:

Кой разреши това дете да не бъде в училище? Кой провери средата, в която живее?

Кой прецени, че хората около него са безопасни? Кой последно е виждал Александър и е написал „всичко е наред“ в документацията?

И още:

- Посещавано ли е детето от социален работник, щом същият има задължение да участва в експертна комисия по повод на провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение, за всеки учебен срок?

– Виждано ли е реално, или само „по документи“?

– Къде са протоколите?

– Къде са подписите?

– Кой носи отговорност?

Защото излиза, че в България е по-лесно да дадеш детето си на самозван гуру, отколкото да го изпратиш на училище.

По-лесно е да го облечеш в думи като „алтернативно образование“ и „духовно развитие“, отколкото да понесеш реален институционален контрол.

И както почти винаги – в картината присъстват неправителствени организации

Организации, които получават финансиране, достъп и политическа подкрепа, но не носят наказателна или административна отговорност, когато нещо се обърка фатално. Присъства и политическа подкрепа.

Публично известно е, че кметът на София – Васил Терзиев, който щеше да оправи Столицата, е познавал лично лица от тази среда и е подкрепял дейността им, включително и финансово!

И тук въпросът към институциите става още по-неудобен:

Защо държавата реагира само когато някое НПО я натисне?

Защо „закрилата на детето“ започва след трагедията, а не преди нея?

Колко още деца са „изрядни по документи“, но реално изчезнали от полезрението на държавата?

Днес говорим за Александър. Утре може да е друго дете.

И докато институциите обясняват, че „нямало сигнал“, едно е ясно – държавата не пази децата си. Тя само отчита смъртта им. Бог да прости Александър и останалите починали.