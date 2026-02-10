Министърът на правосъдието назначи проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Калушев

Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев. Георгиев е назначил проверката заради регистрацията на сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии", съобщиха от правосъдното министерство.

Според информацията, известна към този момент, организацията е регистрирана през януари 2022 г. като по това време министър е Надежда Йорданова.

Загиналите на 2 февруари в хижа "Петрохан" - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев са били част от неправителствената организация, ръководена от Иво Калушев.

Както "Труд news" писа още на 5 февруари, проверка на медията ни в протокола от учредителното събрание на Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии от 10 януари 2022 година установи, че първите избрани членове на Управителния съвет са вече покойните: Ивайло Валентинов Иванов, роден през 1976 година, Ивайло Георгиев Калушев, роден през 1974 година и Николай Николаев Златков, роден през 2003 година.

Справката за запазване на фирма/наименование З на ЮЛНЦ е от 6 януари 2022 година.