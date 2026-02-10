Рейнджърите от Петрохан се гръмнали от отчаяние

„Лама“ Иво застрелял в кемпера 15-годишното момче, клекнало и със сплетени пръсти

МВР и прокуратурата: Няма следи от външен човек и край шестте трупа

Преди да посегнат на живота си, тримата от “Петрохан” си казали “За мен беше чест!” и подпалили своята хижа. Няколко часа по-рано на 1 февруари те си взели сбогом със своя “лама” Ивайло Калушев и двете момчета, които заминали с кемпер към Врачанския Балкан, където бяха открити труповете им. Мотивът всички да изберат смъртта - били отчаяни от живота, смятат разследващи.

За трагедията се водят две досъдебни производствата с по трима загинали на “Петрохан” и трима на “Околчица”. Имаме убийства и последващи самоубийства, или единствено самоубийства, но досега не са открити следи от намеса на лица, които са извън тази група от шестима души, заявиха вчера от МВР и прокуратурата.

По дървета около хижа “Петрохан” са сложени камери, които работят, захранвани от фотосоларни клетки и със самостоятелна памет. Те не са били засегнати от пожара, както се е случило с камерите отвън и вътре в сградата, огънят е унищожил и диска с тяхната памет. На тези записи полицаите видели как около 10 часа сутринта на 1 февруари Ивайло Иванов (49 г.), Дечо Илиев (45 г.) и Пламен Станев (51 г.) казват “Сбогом!” на другите трима, които се качват в кемпера - 51-годишният Ивайло Калушев, Николай Златков (22 г.), който той представял като свой син и 15-годишният Александър Макулев, син на пещерняка Яни Макулев. Същият ден по часове от камерите в няколко населени места кемперът е засечен от село Бързия и град Вършец, през Враца и за последно до село Челопек близо до местността “Околчица”.

Вчера бе показан запис, на който към 16 ч на 1 февруари Иванов, Илиев и Станев са снимани весели и засмени как си казват един на друг: “За мен беше чест!” пред хижата. Около тях подскача и им се радва едното от кучетата, което заедно с другото малко по-късно тримата ще затворят в сградата и ще я подпалят. Там двамата им четироноги приятели ще загинат в пламъци. Заснет е и моментът, в който пламва първо мазето. Там има чували с пелети, които нарочно са разсипани и залети с гориво, а по стаите са разхвърляни и натрупани книги и хартии. Тримата “рейнджъри” се отдалечават от горящата хижа и излизат извън обсега на камерата. Телата им са намерени близо до кучешките колиби едно до друго, до тях са оръжията им - два пистолета и една пушка. По дръжките, по цевите, по гилзите и по пълнителите няма ДНК или пръстови отпечатъци от други хора. Колкото и да е странно - намерени са четири гилзи, тоест - с едното ръжие е стреляно два пъти. Но криминалисти обясняват, че това се среща при самоубийства със самозарядните пушки или пистолети, тъй като често пръстът на спусъка се свива в конвулсии.

Все още не известно колко време са били живи в кемпера Ивайло Калушев, Николай и Александър. Предполага се, че преди да тръгнат за “Околчица”, Калушев е качил във фейсбук стихотворението “Борба” от Христо Ботев, а когато кемперът потеглил от хижа “Петрохан” и тримата си изключили телефоните и лаптопа. Когато пристигнали във Врачанския Балкан, спрели в местност, в която няма покритие. В кемпера обаче имало сателитна радиостанция, която само веднъж успяла да се включи. Но после била изключена, казаха полицаи, които засекли сигнала, но не и точното положение на кемпера. Затова и били пратени полицейски обходи по села и баири в три области - Софийска, Врачанска и Монтанска.

Както писа Труд news”, кемперът и телата на Калушев и двете момчета бяха намерени в неделя - 8 февруари, от овчар, който излязъл в планината да огледа лятната си кошара. Вчера все още продължаваше аутопсията във врачанската съдебна медицина, като единственото, което от прокуратурата съобщиха бе, че 15-годишният Александър Макулев е бил застрелян в главата, докато е бил клекнал и със сплетени пръсти, като най-вероятно разстрелът е дело на Ивайло Калушев. Иначе в кемпера имало две оръжия - револвер и пистолет, но не се знае дали 22-годишният Николай се е самоубил с едното от тях, или и той е станал жертва на своя “лама” баща.

Мотивите за груповото самоубийство, което наистина е без аналог в най-новата ни история на България, включително и през най-мутренските времена, остават неясни. Полицате научили от разпитите на един от роднините на загиналите, (не казват кой), че той се оплаквал, че животът му е безсмислен, каузите, с които се занимавал, пропаднали, бил отчаян и говорел за самоубийство. Почти няма съмнение, че и шестимата “рейнджъри” са били част от сектата на своя духовен водач Калушев. На будизъм са учели и децата, които водели по лагери или им гостували в хижата, където имало една стая, определена за храм. Не е ясно дали са посегнали на живота си в името на някакво прераждане, нито кога се взели това решение. Криминалистите се надяват много от тези въпроси да изяснят, когато изследват детайлно телефоните и компютрите и други техни записващи устройства.

Остава неясен и един друг момент. Установено е, че в предишната седмица - от вторник 27 януари до 31 януари - събота, Ивайло Калушев, Николай и Александър са били в къщата в бургаското село Българи. Там са правили някакъв ремонт по стаите. А прави ли ремонти човек, който смята да се самоубива и да сложи край на всичко земно?



Откъси от писания на Калушев в интернет форума Dharma Wheel

„Лама“ Иво - шеф на сектата „Небесна Дхарма“

“Лама” Иво, сниман по време на експедицията в подводните пещери в Южно Мексико, където е с хората от сектата му “Небесна Дхарма”.

Още черти от характера на “лама” Ивайло Калушев могат да бъдат открити в собствените му писания в интернет форума Dharma Wheel, където той е представен като хипнотерапевт, който в началото на 2012 г. решил да се отдели от тибетския будистки елит, за да може ефективно да преподава на своите ученици нов цикъл от учения на Дхарма (от санскрит: “поддържам, съдържам” е фундаментален термин в индийските религии (индуизъм, будизъм, джайнизъм), означаващ универсалния космически ред, естествения закон, добродетелта и моралното поведение). Във форума пише още, че към 2016 г. “лама Иво живее в Южно Мексико с малка група ученици и е глава на общността “Небесна Дхарма”.

Въпрос: Значи в тибетския будизъм не се поставя под въпрос Гуруто?

Иво, 4 август 2013 г.: Не съм сигурен дали си трол или не... Все пак ще предположа, че интересът ти е истински, а публикациите ти - искрени. Накратко, връзката с учител по тибетски будизъм е лична отговорност на ученика. В напредналите етапи от пътя действията на учителя ще бъдат насочени към извеждане на ученика от всичките му зони на комфорт и всеки истински ученик би трябвало да знае това. Това обикновено не работи добре в общество, основано на “демокартични принципи” и част от различно време и култура, когато и където този подход е бил добре разбран.

Въпрос: Дзогчен (Най-висшият и най-върховен път към просветлението) се практикува в различни слънчеви системи?

Иво, 19 декември 2013 г.: Дзогчен се практикува на много различни места освен на тази планета. Изобщо не е трудно да се знае това. Може да пътувате, ако сте адепт на осъзнатото сънуване, а има и други начини да отидете и да се уверите сами. Човешкият опит и само човешко тяло не са толкова обвързващи и ограничаващи, колкото може да изглеждат. Всъщност повечето хора губят с него връзка всяка нощ и всъщност не могат да си помогнат... Не вярвайте на всичко, което ви учат в училище.

Въпрос: Но по какъв начин сме обречени, след като филмът започне да се разпада?

Иво, 16 август, 2015 г.: Обречени в смисъл, че щом този процес започне, няма истинко връщане назад. Когато започнем наистина за разбираме какво означават освобождението и просветлението, това е като вирус, ние вече сме заразени. Когато това се случи, магията самсара (кръговрат) вече е изгубила истинската си сила. Просто още не го знаем, но резултатът е неизбежен. Дори контактът с най-езотеричната от линиите на просветлението означава, че този процес е започна... дори ако този контакт е на бунт срещу него. Това етлобална конспирация от най-дълбок порядък.

Въпрос: Колко време медитирате?

Иво, 17 февруари 2016 г.: Всички Дхарма приятели, които познавам, обикновено никога не правят по-малко от 2-3 часа седнала практика на ден, често и повече. Аз също не съм правил по-малко от това с дълги периоди (обхващащи години) +5 часа/ден, това е извън ретрийта (оттегляне, усамотение), разбира се. В ретрийта 15+ часа/ден седене, без да се броят нощните практики. 12-годишно момче, за което се грижа сега (става въпрос на убития Николай Златков, тогава на тази възраст -б. р.), прави постоянно седнала садхана (медитация), без да се броят сесиите трулкор (съчетание на дихателни техники със 108 движения на тялото) и други подобни, без никой да му изисква да прави това. Така че, зависи от това с какво човек свикнал от самото начало.

Пещернякът Свилен Делчев към Калушев:

Какво може да те счупи толкова, че да застреляш 15-годишно дете?

Пещернякът Свилен Делчев, баща на три деца и медицински брат в детската болница “Проф. Иван Митев”.

“В последните години, видях от близо детската смъртност. Всеки един случай, къса парченца от моята душа... В последните години видях деца, които никога не са и няма да могат да играят с играчки, няма да разхвърлят стаята си... В последните години видях деца, които никога няма да стигнат до училище... Всичко това го преживявам, но приемам като част от работата ми! Но... да насочиш огнестрелно оръжие срещу 15-годишно дете... И да дръпнеш спусъка.... Какво може да те счупи толкова, за да имаш силата да го направиш? Това е нещо, което надали ще може да излезе от съзнанието ми”. Това написа в своя фейсбук профил Свилен Делчев, пещерняк и колега на Ивайло Калушев.

Делчев е баща на три деца, археолог, пещерняк, доброволец в Аварийно спасяване, медицински брат, участвал е в редица спасителни и хуманитарни акции. Работи с наркозависими, номиниран за Човек на годината. Работи в интензивен сектор на СБАЛ по детски болести “Проф. Иван Митев”, София. Преди дни Свилен Делчев бе първият пещерняк, който публично да заяви, че дейността на Калушевото сдружение и лагерите, които е организирал с непълнолетни в чужбина, винаги са будели съмнение в пещерните среди. Той сподели също, че е чувал намеци за сексуалните предпочитания на Калушев и афинитета му към непълнолетни момчета, но не може да ги докаже, тъй като всичко това е коментирано под сурдинка в съсловието.

“При него нещата пак бяха доста по-различни, по доста по-различен начин се провеждаха техните лагери... Като родител не бих си пуснал детето в такава среда”, казва Делчев пред Нова тв.

Румен Радев във фейсбук:

„Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си

Случаят “Петрохан” е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата.

Моите съболезнования към семействата и близките на жертвите. Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор.

Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:

- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;

- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;

- самоуправството със земи и природни ресурси;

- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;

- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали.

“Петрохан” е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.

Нашата цел е да си отвоюваме държавата.

Родители и роднини отказали да свидетелстват

Разследване за педофилия и паравоенна структура е имало, но е прекратено

Христина Лулчева, окръжен прокурор на София.

В прокуратурата е имало разследване за педофилия и паравоенна структура в хижа “Петрохан” по секретен доклад на ДАНС. Но то е било прекратено през декември 2025 г., тъй като не са открити доказателства, съобщи вчера окръжният прокурор на София Христина Лулчева. Тя уточни, че материалите първоначално са постъпили в Софийска градска прокуратура, но прехвърлени по компетенност на Окръжна през феврурари миналата година, а оттам - в Районна прокуратура Костинборд, в чиито район са село Гинци и хижа “Петрохан”. Лулчева обаче не посочи подробности за сигнала, който и до момента е останал засекретен,

Както писа “Труд news”, става дума за сигнал от 2024 г. от бабата и дядото на 8-годишния тогава Леон, който със съгласието на майка му живеел в хижата и ходел на детски лагери с мъжете от Националната агенция за контрол на защитените територии. Същият сигнал е бил подаден и до Държавната агенция за закрила на детето, но по-късно под натиск от майката на Леон и сестра є, бабта и дядото го оттеглили. Въпреки това било образувано досъдебно производство, но по него и родителите, и други роднини отказали да свидтелстват и това била причината за прекратяването, категорична бе прокурор Лулчева. Същото преди седмица каза и и. ф. главният прокурор Борислав Сарафов.

На вчерашния брифинг директорът на полицията Захари Васков подчерта, че при огледите в хижа “Петрохан”, които още не са приключили, са били ангажирани множество служители от различни подразделения на МВР, но не и агенти на ДАНС, като в първите дни твърдеше кметът на с. Гинци.