Няколко думи за версията, че "мафията" е решила да убива дете

Засега версията, която най-образованите, най-разумните и най-достойните граждани подкрепят, е, че жертвите най-вероятно са видели нещо, което мафията може би не е искала да бъде видяно и затова е решила показно да унищожи шест души, между които и непълнолетно момче.

Защо загиналите, които се оказва, че са се ползвали с безупречна репутация и широко обществено-политическо признание и съдействие, както и с подчертано медийно внимание, не са дали публичност на застрашеното положение, в което без вина са попаднали, е ясно от само себе си.

