Минимална пенсия дават на всеки втори

Близо 700 хил. българи получават пенсии под линията на бедност

Над половин милион човека живеят с до 322,37 евро на месец

3089 човека взимат над 3400 лв.

Близо всеки втори пенсионер в страната получава минимална пенсия, показват данни на НОИ. Общият брой на пенсионерите е малко над 2 млн., а 45,5% от тях, или над 937 хил. човека, взимат най-ниската пенсия от съответния вид - за стаж и възраст, инвалидна, социална и т. н.

От общия брой на пенсионерите в страната само 1,426 млн. човека взимат традиционната пенсия за стаж и възраст. От тях над 373 хил. човека взимат минималната пенсия за пълен изискван стаж и достигната възраст за пенсиониране в размер на 322,37 евро (630,50 лв.). Това са над 26 на сто от всички хора с пенсия за стаж и възраст. Оказва се, че формулата за определяне размера на пенсията е такава, че всеки четвърти в страната, който е работил пълния необходим стаж за пенсиониране и е бил осигуряван през това време, взима най-ниската възможна пенсия.

Други близо 120 хил. човека взимат още по-ниски пенсии на база трудовия им стаж. Те са се пенсионирали при условията на недостигащ стаж - при навършване на 67 години и поне 15 години действителен трудов стаж. Те взимат минималната пенсия при недостигащ стаж от 274,02 евро (535,93 лв.). Заедно с тези, които имат пълен трудов стаж, се оказва че близо половин милион човека, или 35 на сто от всички хора с пенсия за стаж и възраст, получават минимална пенсия.

При инвалидните пенсии делът на хората с минимална пенсия е още по-голям. Близо 480 хил. човека взимат лична или наследствена инвалидна пенсия поради общо заболяване. От тях над 76 на сто взимат най-ниската пенсия за съответния процент загуба на трудоспособност. В зависимост от групата на инвалидност минималните пенсии са от 170,51 евро до 370,73 евро.

Линията на бедност в България за настоящата година е определена от Министерски съвет в размер на 390,63 евро (764 лв.). Линията на бедност беше увеличена с 19,7% (+126 лв.) спрямо миналата година. Оказва се, че минималните пенсии в страната, както за стаж и възраст, така и голяма част от пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, са по-ниски от линията на бедност.

Над половин милион човека взимат пенсии в размер до минималната пенсия за стаж и възраст, показват данни на НОИ към края на септември миналата година, като тук влизат не само основните пенсии, а и всички добавки към тях. Над 525 хил. човека са с пенсии до 630,50 лв. (322,37 евро) включително, колкото е най-ниската пенсия за стаж и възраст. Това са над 25 на сто от всички пенсионери, които са малко над 2 млн. човека. Сред хората с толкова ниски пенсии са както тези на минимална пенсия за стаж и възраст, така и повечето от получаващите инвалидни, социални или наследствени пенсии. Като добавим и хората с пенсии до 700 лв., се оказва, че близо 700 хил. човека получават на месец по-малко от линията на бедност в страната.

Сравнително високи пенсии в размер над 3000 лв. взимат само 23 719 човека, което е едва 1,15% от всички пенсионери в страната, показват данните на НОИ. Пенсии с добавките към тях в размер над 3400 лв. получават 3089 човека.

Подкрепят хората с няколко увреждания

Отпускат повече инвалидни пенсии, отколкото за старост

80 хил. нови пенсии за девет месеца

Има тенденция за увеличение на инвалидните пенсии.

В страната отпускат повече инвалидни пенсии, отколкото пенсии за стаж и възраст, показват данни на НОИ. Сред причините за това е методиката за определяне на трайно намалената работоспособност.

За първите девет месеца на миналата година са отпуснати над 80 хил. нови пенсии. От тях близо 6 хил. са на военни и полицаи, които имат право да получат пенсия при достигане на по-малка възраст от работещите хора при условията на трета категория труд, или са получили пенсия, която не е свързана с трудова дейност, например социална пенсия за инвалидност.

От останалите малко над 74 хил. човека, които са започнали да получават пенсия през първите девет месеца на миналата година, пенсия за стаж и възраст са получили 36 393 човека, а броят на отпуснатите инвалидни пенсии е по-голям - 37 698. Всъщност, това че повечето нови пенсии са инвалидни се дължи на големия брой отпуснати нови наследствени инвалидни пенсии (6600 броя). Но дори те да бъдат изключени от данните, делът на новите инвалидни пенсии е много голям.

Тенденцията за увеличение на инвалидните пенсии не е отскоро и се дължи на промяна на методиката за определяне на трайно намалената работоспособност, която влезе в сила през 2023 г. Същественото в направената промяна е отчитането на всяко едно увреждане в общата оценка. Оценката за трайно намалена работоспособност отразява най-високия процент на най-тежкото увреждане, към който се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания. Този начин на изчисление е по-благоприятен за хора с няколко увреждания.

Тенденцията за увеличение на броя на инвалидните пенсии започва от 2023 г., когато в сила влизат промените в методиката за определяне на групата инвалидност. През 2023 г. инвалидна пенсия са получили над 30,5 хил. човека, като това представляват близо 35% от общия брой отпуснати нови пенсии. Броят на инвалидните пенсии нараства с 26,4% спрямо предходната година. Тенденцията за увеличение на броя на инвалидните пенсии продължава и през 2024 г. Тогава броят на новите инвалидни пенсии нараства с над 30 на сто и те вече имат дял от над 40% от всички отпуснати през годината пенсии. Предстои да излязат данните за инвалидните пенсии, отпуснати през цялата 2025 г.

Три години стаж на хората от силовите ведомства се броят за пет години

850 лв. пенсия разделя военни от работници

Разликата на изисквания стаж е над 10 години

Пенсиите на военни и полицаи са значително по-високи от тези на повечето работещи хора.

Пенсиите на военни и полицаи са средно с близо 850 лв. по-високи от тези на останалите работещи хора в страната, показват данни на НОИ. Средният размер на основните пенсии на военни и полицаи е 1814 лв., показват последните данни на НОИ. А средният размер на пенсиите за стаж и възраст е 963 лв. В групата на хората от силовите ведомства влизат и служители на ДАНС, Държавна агенция “Разузнаване” и ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”.

Общият брой на пенсионерите в страната е малко над 2 млн., но от тях личните пенсии са малко над 1,95 млн., а още над 100 хил. са наследствените пенсии. Хората с лични пенсии, работили в силовите ведомства в страната, са общо 77 751, което е под 4 на сто от всички хора с лични пенсии.

Причините за по-високите пенсии на работещите в силовите ведомства са няколко. Сред тях е възможността хората от силовите структури да излизат в пенсия на по-малко години. За настоящата година военни и полицаи могат да получат пенсия при навършване на възраст 54 години и 6 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) да са били в съответното силово ведомство. Ако тези хора не се пенсионират при навършване на изискваната възраст, всяка година допълнителен стаж им осигурява по-висока пенсия. В момента за работещите в масовата трета категория труд, за да получат пенсия за жените са необходими достигането на възраст от 62 години и 6 месеца и стаж от 36 години и 10 месеца, а за мъжете са необходими възраст от 64 години и 9 месеца и стаж от 39 години и 10 месеца. Тоест за мъжете, които не са военни или полицаи, изискваната възраст за пенсия е с над 10 години по-голяма, а изискваният стаж е с над 12 години по-голям.

По-съществена причина за високите пенсии на военни и полицаи е, че при тях три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория. Тоест, ако човек е работил изискваните 27 години в съответното ведомство, те му се зачитат за 45 години стаж от трета категория труд. При прилагане на формулата за определяна на пенсиите наличието на голям стаж води до влизане на висока пенсия.

В София дават средно над 1173 лв.

Мъжете взимат 179 лв. повече от жените

Най-малко получават в Разград

Средната пенсия на мъжете е по-голяма от тази на жените.

Пенсиите на мъжете са средно с над 179 лв. по-високи от тези на жените, показват данни на НОИ към края на септември миналата година. Средният размер на пенсиите заедно с всички добавки към тях е 961 лв. Но мъжете получават средно по 1067,76 лв., а жените взимат средно по 888,14 лв. Оказва се, че мъжете взимат средно с над 20% повече от жените.

Причината за това е, че има сектори от икономиката, където дават по-високи заплати и там работят повече мъже, като например в мините и в полицията. А има сфери с по-ниски заплати, където работят повече жени, като например в шивашката промишленост.

Най-високи пенсии взимат в София - средно по 1173 лв. заедно с всички добавки. Причината за това е, че в София заплатите са най-високи. На второ място по пенсии е област Бургас със средно 1056 лв. на човек. В Бургас има рафинерия и пристанище, където дават високи заплати и съответно и пенсиите са високи. На трето място е област Перник с 1046 лв. среден размер на пенсиите. Много хора от Перник работят в София, където заплатите са високи, съответно тези хора взимат сравнително високи пенсии.

На четвърто място по размер на пенсиите е Варна средно с 1020 лв., а топ пет на областите с най-високи пенсии се допълва от Стара Загора с 1019 лв. Най-малки пенсии взимат в Разград - средно 793 лв.