Бомби, саботажи и многохиляден протест срещу „Милано Кортина 2026“

Взривове и изгорели проводници спряха влакове, фойерверки по полицаи в Милано

Джорджа Мелони обяви за враг на Италия всеки, който надига глас срещу Олимпиадата

Първият ден от откритите в петък зимни олимпийски игри “Милано-Кортина 2026” за съжаление премина за домакините освен под знака на радостта от спечелените от техни състезатели няколко медала и под този на страха. Защото преплетени нарочно проводници и кабели, както и взривени стрелочни съоръжения, прекъснаха за часове движението на влакове в района на важния жп-възел - Болоня.

А в събота следобед южната част на Милано стана арена на мощен протест на поне пет хиляди предимно млади хора срещу Олимпиадата. За съжаление стигна се дори до там, демонстрантите с качулки да обстрелват преградилите пътя им полицаи в пълно бойно снаряжение с фойерверки, саморъчно направени бомби, камъни и железни пръти, а в отговор срещу тях да полетят мощни водни струи и сълзотворен газ.

Но като особено тревожни медиите на Апенините определиха саботажите срещу железопътната мрежа, които само по една щастлива случайност не са станали причина за катастрофи с много жертви. Най-сериозният инцидент е регистриран досами Болоня, в нейното предградие Кастел Маджоре, където полицията е реагирала изключително бързо на пожар след взривяване на стрелка - механизма, който насочва влаковата композиция да премине от един коловоз към друг. Изглежда саморъчно направената бомба не е успяла да вдигне във въздуха съоръжението, но тя е унищожила кабелите, по които текат командите за движението на конвоите по високоскоростната линия, водеща до Венеция.

Същата техника е била използвана близо до намиращия се на адриатическия бряг град Пезаро, по маршрута Болоня-Анкона, където обаче целта е била електрическа подстанция и са били подпалени и преплетени опасно проводници. По маршрута Болоня-Венеция пък вдигнатата рано на крак в събота полиция открила неексплодирало взирвно устройство, поставено на самата жп-линия. В резултат на саботажите са били спрени временно редица влакове, като средното регистрирано закъснение в часовете до обед е било над 90 минути, някои регионални пътнически конвои пък са били отменени.

До следобеда на неделя никой не бе поел отговорност за инцидентите, но разследващите ги полицаи и антитерористи откриха в тях “печата” на тези, които в началото на лятната Олимпиада преди две години в Париж парализираха железопътния трафик в района на френската столица. Тогава силите за сигурност край Сена нарочиха за организатори на саботажите местните анархисти, а сега италианските полицаи смятат, че става дума за същата “престъпна матрица”, но в местен сос, плюс малко чуждестранна “помощ”.

А протестът в Милано, който започна в ранния съботен следобед съвсем близо до намиращото се в южната част на големия град Олимпийско село, според специалните служби е бил организиран от небезизвестните в Италия “антагонисти”. Техните скандирани или написани лозунги бяха насочени както срещу скъпоструващите зимни игри, които щели да бъдат плащани с години от италианските данъкоплатци, така и срещу унищожаването заради строителството на съоръжения и жилищни сгради на стотици декари зелени площи в Милано и в Кортина Д’Ампецо.

След продължил близо час митинг до Олимпийското село с речи на водачите на протеста, събралото се огромно множество се насочи към центъра на града, но бе спряно от плътен кордон въоръжени до зъби полицаи. И след като си дадоха сметка, че няма да могат да продължат, привечер демонстрантите направиха опит да пробият живата барикада, изстрелвайки по униформените фойерверки, бомбички, камъни, тояги и железа, стигна се и до ръкопашен бой. Накрая заформилият се огромен поток от закачулени млади хора бе разпръснат с мощни водни струи и сълзотворен газ.

Саботажите край Болоня и сблъсъците в Милано на антагонистите с полицията предизвикаха острата реакция на премиерката Джорджа Мелони, която набеди за врагове на Италия “тези, които демонстрират срещу Олимпийските игри”.

“Хиляди и хиляди италианци работят усилено в наши дни, за да гарантират, че всичко ще протече гладко по време на Олимпийските игри. - заяви министър-председателката в нарочна декларация. - Много от тях го правят като доброволци, защото искат тяхната нация да направи хубаво впечатление, да бъде уважавана и да буди възхита. А след това идват те - враговете на Италия и италианците, които демонстрират “срещу Олимпийските игри” и правят така, че тези отвратителни кадри от безчинствата им да се озовават по телевизиите на целия свят. Други пък саботьори прерязват железопътни кабели, за да спрат движението на влакове. Още веднъж призовавам за солидарност с полицията, с Милано и с всички онези, чиято работа тези банди престъпници подкопават и принизяват!” - заключи Джорджа Мелони.