Това не е наука, а осъзната манипулация!

Укриването на нацистките деяния би трябвало да бъде престъпление!

У нас има едни псевдодемократи, които с лупа четат българските архиви, които иначе са добре известни, за да намерят всяка дума против българските евреи и да я използват против България.

Това обаче не е наука, а осъзната манипулация!

Българските документи, създадени в условията на фактическа нацистка окупация, трябва да се съпоставят с документите на нацистите, в които се оценява българската политика! Само тогава картината е пълна!

Разбира се, че българските евреи са страдали в годините на Втората световна война. Във военновременните условия нищо не е било сигурно, а и самите условия не са били нормални. Но ограничаването на изследването на проблема само в границите на България има за цел да покаже, че българските евреи са оцелели, докато разкриването на нацистките архиви показва, че българските евреи са спасени, при това не само с усилията на гражданското общество, но и на държавата. Нацистките документи разкриват не обществените, а държавните усилия за спасяване.

Именно поради тази причина нашите псевдодемократи обявиха, че проучването на нацистките архиви и публикуването на документи от тях било „подмяна на историческата истина“!

Да, наистина е подмяна или по-скоро замяна, но на историческите комунистически фалшификации, създадени от дядовците и бащите на днешните псевдодемократи, които за да охулят България, стигнаха до пъклени действия за укриване на нацистките документи!

А укриването на нацистките деяния би трябвало да бъде престъпление!