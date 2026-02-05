Такава мрежа, такъв натиск за цензура, не подозирах

Европейската комисия ползва прословутия DSA (Акт за цифровите услуги), за да изнудва социалните мрежи да цензурират неудобно на властта съдържание

Не знам откъде да започна за цензурата на ЕС, която беше разкрита. Известно време въобще не обръщах внимание на файловете, които публикуваха републиканците в САЩ. Обаче вчера се зачетох и... ченето ми падна. Такава мрежа, такъв октопод, такъв натиск за цензура, не подозирах. Аз не подозирах, дето съм демонетизиран и заглушаван сума пъти. Ще си позволя нещо, което не правя - дайте по едно харесване, споделяне и коментар като видите това. Че поне да стигне до максимален брой хора, ако заглушават и за това.

Докладът е 160 страници сбито резюме на цензурата. Още хиляди страници документи са публикувани като доказателства за всичко. Те описват как Европейската комисия ползва прословутия DSA (Акт за цифровите услуги), да изнудва социалните мрежи да цензурират неудобно на властта съдържание.

Става въпрос за стотици мейлове, срещи и документи, при които напълно антидемократично на НПО-та и неизбрани бюрократи се дава да определят кое съдържание може и кое не може. Например Европейският интернет форум, организиран от Комисията, обяснява какво било „граничещо с екстремизъм съдържание“. Ако твърдите, че не вярвате на традиционните медии, това може да е съдържание, граничещо с екстремизъм. Или, че според вас унищожението на традиционното семейство води до намаляване на раждаемостта.

Същите в Словакия искат мерки срещу хора, пускали политически хумор, ама можело да бъде подвеждащ. Понеже знам, че ще ми скочат рамките на ДБ искам да им напомня: вие сте с трол страниците с политически хумор, а тези, с които се гаврите, са с властта и могат да искат мерки срещу вас. Радвайте се, че явно не са достатъчно кадърни да ползват инструментите, които има за цензура.

Не е нужно обаче да сте консервативен, за да има риск за свободата на словото ви - властта също борави с DSA да се имунизира срещу критики. Например има един скандален случай, в който на нидерландското МВР се дават права да „отбелязва“ опасно съдържание преди избори. Тоест, институция под контрола на политическа партия може да влияе върху социалните мрежи преди същата политическа партия да се яви на избори. На сума места видях определено като „опасно“ съдържание например липсата на вяра в институциите или държавата. Това е толкова брутално антидемократично, че... разберете, все едно ако ние в България се съмняваме в съдебната система или прокуратурата, да ни свалят съдържанието и акаунтите. Лудост.

Цялата работа с отмяната на изборите в Румъния също е централна част и има брутален документ, в който ТикТок разкрива какво е станало. Те посочват, че от румънския ЦИК са им пращали купища неформални искания да свалят съдържание. Разберете - румънската институция, която организира уж независими избори. Едно от исканията е да свалят съдържание, което „обижда социалдемократическата партия“. Не се шегувам. ТикТок отбелязват, че не са им дали никакво законово основание за това. Значи някой в ЦИК получил привилегирован достъп и го ползва, за да иска да цензурира критика за партия. Пък след отмяната на изборите ТикТок сочи, че няма никакво доказателство за тази масова мрежа, която уж била зад Джорджеску и заради която отмениха изборите. Е, да, ама получават искане, пак от румънския ЦИК, да бъде цензурирано ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ С ОБРАЗА НА КАЛИН ДЖОРДЖЕСКУ. Тук се хванах за главата. ТикТок са отказали да го направят, защото е отвъд всякакво безумие.

Чудите се защо това с цензурата е сериозно? Ми, ето ги съседите какво става като имат тези оръжия и грешният човек застане на поста с необходимата власт. Вече е късно.

През цялото време навсякъде, навсякъде се обяснява как всякакво съдържание против ЛГБТ идеи или критично за мигрантите е опасно и трябва да се предприемат мерки срещу него. Не, не истинска омраза или нападки - дори ако твърдите, че сте против ЛГБТ „пропаганда“ в училище. Или ако според вас безкрайната миграция е опасна за обществото. А, да, и Сорос - ако според вас той е вреден... съжалявам, вие сте десен екстремист и словото ви е насилие. Явно за това съм демонетизиран...

Никъде в документите не намерих предупреждение за ляв екстремизъм или ляво насилие. Интересно защо.

Сигурно книга може да напиша с това, което успях да видя. Чудя се обаче вече има ли смисъл. Само аз като че ли говоря срещу тази цензура, макар да е заплаха за всички нас. Не знам, може би ще направя видео - имах идея да направя такова за Епстийн и културната война, но това сякаш е по-належащо.