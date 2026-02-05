Шест въпроса към кандидат-вожда на БСП

Важното не е дали ще сме „единни на изборите“, а има ли БСП ясна посока напред?

Битката за „Що е социализъм и има ли той почва у нас (през XXI век)“ се измества от кастинга за водач (понеже лидер няма). А това е много тревожно!

Подвеждащо е, че нов водач на БСП ще отмени спада на авторитета на партията, което се именува „социалистическа“. И че този нов водач ще „спечели“ изборите. Всъщност тревогата по върховете на партията не е дали ще има социализъм в България, а дали поплавъкът на гласовете ще я изведе над заветните 4%, за да не се впише сред удавниците.

Няма как всеки кандидат-вожд да не обясни предварително на „племето“ си накъде го води. Столетницата е имала водачи като Благоев, Димитров, Живков. Никой от тях не е имал ореол над главата си - съответно са допускали и грешки, но са имали идеи вътре в нея.

Всеки кандидат за вожд е длъжен да сподели няколко прости неща, на които „долните“ маси очакват отговори:

1. Възможен ли е „социализъм“ в България (чрез БСП), а не само социалдемокрация (чрез пъстрата ОЛ, в която има и десничари, и вярващи, че „няма вече ляво, няма дясно“)?

2. Защо БСП бележи траен спад? Как чрез своите действия и бездействия предните вождове я влечаха съзнателно към дъното?

3. Кой ще плати цялата цена на участието в позорната „сглобка“ с десницата, мафията и едрата корупция? И тук оправданията че БСП е „успяла“ да повиши минималната работна заплата и пенсиите - включително чрез нови държавни дългове, не я оправдават!

4. Нормално ли е социалистическа (по име) партия да се язди от едри капиталисти и обогатили се от участието във властта? И от „нелегални емигранти“ от други десни партии?

5. Какво е личното отношение към империалистическата политика (не само на САЩ)?

6. Ако БСП влезе в НС, то какво ще бъде отношението им към партията на Румен Радев, която „няма да пипа данъците“ и не сигнализира дали ще стои вляво или вдясно (данъците я пращат вдясно)?

И т. н.

Въпросът не е дали ще сме „единни на изборите“, а има ли БСП ясна посока напред?...