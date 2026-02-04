Секта и педофилска мрежа зад трите трупа в хижа „Петрохан“

Детска школа за екстремни спортове и приключения охранявана от въоръжени до зъби мъже в Стара планина

Полицията издирва двама от паравоенната група

Случаят прилича на групово самоубийство, но може да е инсценировка

Полицията веднага отцепи голям периметър около хижата и проверява всяка версия.



Издирваният Ивайло Калушев.

Детска школа за екстремни спортове и приключения сред природата, за която се предполага, че е прикривала педофилска мрежа, е действала в охраняваната от въоръжени до зъби мъже хижа “Петрохан”. Там в понеделник бяха намерени трима простреляни с по един куршум в главата.

Школата “Роук” е създадена през 1992 г. и ръководена от Ивайло (Иво) Калушев, който не е сред жертвите и е единият от двамата обявени за общонационално издирване.

Както писа “Труд news”, трите трупа бяха намерени в опожарената хижа “Петрохан”, собственост на същият Ивайло Калушев. И тримата мъже са от паравоенната неправителствена организация Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ), сключила договор да опзва горите през 2022 г. по времето на екоминистъра Борислав Сандов. Те обаче не загинали от пожара, въпреки че били опърлени, имали и леки изгаряния. Смъртта им е настъпила от куршуми - на двама с входни рани в слепоочията, а на третия - под брадичката. Покрай тях са намерени пистолети, но тепърва ще се проверява дали имат капсулни частици по ръцете и дали куршумите са от същите оръжия, казаха криминалисти.

Преди 4-5 години годините е имало два сигнала, че в детската школа “Роук”, където малчутганите са водени в планината и по пещери и спат по палатки, са ставали сексуални гаври. Единият сигнал е бил до прокуратурата, а вторият - до Агенцията за закрила на детето. При проверките обаче родителите са отказали да съдействат на полицията, а разказите на децата - неясни, затова всичко приключило без резултат.

Преди дни издирваният Ивайло Калушев се е обадил на майка си и казал, че “става нещо старшно” и скоро няма да е сред живите. След това изчезнал безследно.

По непотвърдена информация мъжът е тръгнал към Бургас, проверяват се всички видеокамери по предполагаемия му маршрут. Ивайло дълги години е живял в Мексико, разправя, че има и жена мексиканка. Той е будист и се е представял за лама.

Разследващи предполагат, че паравоенната група в хижа “Петрохан” е действала като секта, а въоръжените мъже са охранявали района, гонели туристите по пътая Ком-Емине и местните хора от село Гинци, които излизали да берат къпини и боровинки, за да не се разбира какво се върши с децата.

По време на обиска в хижата са намерени улики, които сочат към тази версия, включително и камери, с които вероятно са били снимани малолетните. Криминалисти проверяват връзките на групата с педофили от други страни.

Тримата убити мъже са Дечо В. - на 45 г., 49-годишния Ивайло И. и Пламен Ст. на 51 г. Някои от тях са живеели в хижата още от 2017-2018 година, но не се знае дали са участвали в сектата или педофилските оргии. На един от огледите в обгорялата постройка са извикани и атенти на ДАНС.

Една от версията е за ритуално самоубийство на тримата, но тя не може да се потръди, преди да бъде намерен поне “беглецът” Ивайло Калушев. В помещенията са били открити много оръжия. Не е ясно дали всичките са законно притежавани. Местни твърдят, че в района не можело и пиле да прехвръкне и никой не знаел какво се случва.

Иван Пандъков от сдружение „Балканка“ пред „Труд news“:

Разпитваха ме в комисия „Антикорупция“ за групата в хижата



Подавахме сигнали и до президенството

Иван Пандъков от сдружение “Балканка”.

В района на прохода Петрохан има планове за добив на злато. Ние имахме съмнение дали тази конспирация с НПО-то в хижата не е свързана с това - все пак е защитена зона, а има издадени разрешения за проучване на добив на злато, разказа вчера Иван Пандъков от сдружение “Балканка”, което първо подава сигнал за нередностите около хижа “Петрохан” още преди 4 години.

“За кратко тяхната организация имаше сайт, който закриха. Снимките им там бяха фалшиви - от американски и канадски сайтове, а информацията беше излъскано написана, но некомпетентна, с грешна терминология. Един ден ходихме на проверка. Стигнахме недалеч от хижа “Петрохан”, никой не ни спря, но беше заграден с електропастир доста по-голям периметър, отколкото е имотът. Подадохме сигнал до всички институции - като се започне от Президентството, Басейнова дирекция, РИОСВ, областни управители, защото ставаше дума за горски имот, който е публична държавна собственост. Имах някакъв отговор за загражденията - че те гледали пчели. Много често такива незаконни ограждения се опитват да ги обясняват по този начин, защото съществува такава вратичка в Закона за горите. Имаше след това заповед от Агенция по горите за премахване на загражденията, след което мъжете се покриха. Но през лятото на 2024 година, ме привикаха от КПКОНПИ да давам показания за тях. Тогава разбрах, че има някакво разследване”, каза още г-н Пандъков.

Издирваният Ивайло купил хижата от бащата на бившата депутатка Искра Фидосова

Рейнджърите имали договор със „зелените“

Спорзумението, подписано от “ренджърите” и “зеленият” министър Борислав Сандов.

Хижа “Петрохан” е била купена преди 4 г. от издирвания Ивайло Калушев за 90 000 лв. от бащата на бившата депутатка Искра Фидосова. То йсъщо е част от паравоенната група, създадена през 2020 г. Той и хората му са членове на НПО-то Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Сдружението се представя като пълноправен член на EUROPARC Federation и на Световната и Европейската рейнджърски федерации (IRF и ERF). През 2022 г. сдружението сключва споразумение с Министерството на околната среда и водите за сътрудничество в областта на контрола и опазването на защитените територии в България, подписано от “зеления” министър Борислав Сандов. Групата обаче действа само в района на Петрохан. “Рейнджърите” са се хвалили, че преследват бракониерите и “дървената мафия”. Няма никаква яснота как от МВР са им давали разрешителни да ходят въоръжени като кърсердари съз законни пушки и пищови, при положение, че са били проверявани и за педоифилия, а нищо чудно да излязат и още криминални факти покрай тях. Сръбската граница е на хвърлей място и не е изключено групата от фхижа “Петрохан” да се е занимавала с каналджийство или наркотрафик.

Вчера Борислав Сандов потвърди, че е подписал договора с рейнджърите идори допусна , че издирваният Ивайло Калушев не е престъпник а жертва - може да е бил отвлечен.

“През тези години те подаваха много сигнали и са съдействали за разкриване на сметища и незаконен дърводобив. Разполагаха с дронове и обхождаха голяма територия. Въпросът не е да се чудим какво са правили. Аз имам презумпция за невинност към всеки човек, имаме тройно убийство, което е извършено по изключително криминален начин, а тези хора са се занимавали с подаване на сигнали. Четири години правоохранителните органи не са открили нарушения и основания тази организация да бъде закрита”, каза Сандов.