Армията спря приема на военни заради политическата криза и бюджета

Заради вътрешнополитическата криза и в условията на удължен бюджет процесът на наемане на нови военнослужещи в армията е временно спрян. Това става ясно от отчета за последната година, който Министерството на отбраната (МО) публикува днес.

Високото ниво на некомплектованост с военнослужещи, констатирано в края на 2024 г. - около 22%, е намалено до 20,1% в края на 2025 г., отчитат от МО. На военна служба са приети близо 1300 военнослужещи след проведени 23 конкурса. С предприетите мерки в социалната област обаче е налице ръст на броя на кандидатите.

Увеличението на възнагражденията на военнослужещите със средно 30% от 1 януари 2025 г. направи военната професия по-атрактивна на пазара на труда, посочват от МО.

Относно модернизацията на армията, в документа се посочва, че на българска територия бяха успешно доставени договорените осем самолета F-16 Block 70, като беше ускорена работата по изграждането на инфраструктурата в Трета авиационна база за тяхното приемане. Очаква се Военновъздушните ни сили да разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато трябва да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Завърши първият етап от строителството на многофункционалния патрулен кораб „Храбри“ и той бе приет в състава на Военноморските сили.

Първите пет бойни машини „Страйкър“ и спомагателна техника и оборудване ще бъдат доставени до края на февруари 2026 г. в „Терем – Ивайло“. С направените инвестиции и подготовка заводът, може да започне през първото тримесечие на 2026 г. асемблирането на новите машини за Сухопътните войски.

Стартира и процедура за придобиване на нови трикоординатни (3D) радари.

МО също така сключи договор с Германия за съвместно придобиване на една от най-модерните зенитно-ракетни системи IRIS – T.

България изработи Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по SAFE, който е на стойност 3,261 млрд. евро. На 15 януари 2026 г. Европейската комисия одобри националния план на България - в първата група държави, както и на още седем страни членки. До 13 февруари 2026 г. се очаква Съветът да приеме отделни решения за одобрение на исканата финансова помощ за държавите членки.

След подписване на двата документа ще бъде възможно осигуряване на авансовото финансиране в размер на до 15% от общата сума на одобрената за България финансова помощ през април 2026 г.

В условията на удължен бюджет обаче е застрашено подписването на заемното споразумение по SAFE, както и финансирането на текущите и бъдещите проекти по модернизацията на Българската армия.

