Кристиан Шкварек за файловете "Епстийн": Неща, които смятахме за конспиративни, се оказват верни

Освен имената на жертвите, вътре са редактирани много от имената на извършителите

Анализаторът очаква сериозни политически последствия

Скандалът около дейността на покойния милионер Джефри Епстийн избухна с нова сила с разкриването на още 3 милиона файла, 2 000 видеоклипа и над 180 000 изображения.

„Потвърждават неща, които през годините бяха окачествявани като конспирация, като крайно дясна пропаганда, като демагогия”, коментира политическият анализатор Кристиан Шкварек по Нова ТВ. Той припомни, че през годините разследващи журналисти в САЩ са казвали, че има операции на службите, които използват слабостите на членове на световния елит, за да ги поставят в компрометиращи ситуации с цел изнудване.

„Най-скандалното е, че неща, които смятахме за невъзможни и конспиративни, се оказват верни”, каза Шкварек.

Той допълни, че в момента не са службите тези, които пускат файловете. Не е и администрацията на президента Тръмп. „Всичко започна с една огромна вълна в Х, след като Мъск го купи и освободи възможността да се говори свободно. Тази вълна принуди Конгреса, включително демократите, да гласуват и да наредят на Департамента по правосъдие да пусне файловете, когато бъдат редактирани така, че да бъде защитена самоличността на жертвите. Но освен имената на жертвите, вътре са редактирани страшно много от имената на извършителите”, коментира Шкварек.

„Ако виждаме какви големи усилия са положени, за да се редактират и въпреки това има толкова скандални работи, можем да си представим какво още се крие, колко по-скандални неща има на заден план и най-вече – какви геополитически последствия ще има. Защото връзките на операцията „Епстийн“ с международни служби за сигурност на определени държави стават вече абсолютно неопровержими”, каза Шкварек.

Той очаква сериозни политически последствия.

„Това ще бъде новият „Уотъргейт“ на XXI век. Това разтърсва политическия елит в Америка и ще има много тежки последствия”, смята той. Според Шкварек скандалът удря силно и по администрацията на Доналд Тръмп.

Той коментира и информациите, че Епстийн е набирал момичета от България за партита за свръхбогатите. Шкварек обаче е категоричен, че информациите за връзки с Кирил Сакскобургготски са лъжа. „Просто е бил на някакви награди БАФТА в Европа. Няма никаква връзка между Сакскобургготски, семейството му и Епстийн. Просто той е бил на събитие, за което секретарката на Епстийн му пише имейл”, каза Шкварек.